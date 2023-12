Les prix à la consommation ont augmenté de 0,5% en novembre

3,6 % en plus sur un an

En novembre 2023, l’indice des prix à la consommation augmente de 0,5 % à La Réunion, après +0,6 % en octobre. Les tarifs de l’énergie diminuent, après quatre mois consécutifs de hausse. Les prix continuent d’augmenter dans les services, les produits manufacturés et l’alimentaire. Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 3,6 % à La Réunion, soit autant qu’au niveau national (+3,5 %). Nous publions le communiqué de l'Insee ci-dessous (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)

En novembre 2023, l’indice des prix à la consommation augmente de 0,5 % à La Réunion après +0,6 % en octobre. Les prix des services, des produits manufacturés et de l’alimentaire continuent d’augmenter, tandis que ceux de l’énergie baissent. Les prix du tabac sont stables (figure 1 et figure 2).

Les prix des services augmentent de 0,8 % en novembre après +0,3 % en octobre. Ils avaient reculé en août et septembre. Les tarifs des services de transports poursuivent leur baisse (-3,5 %), notamment dans le secteur aérien. À l’inverse, les prix des services de communications augmentent à nouveau (+0,6 % après +0,3 % en octobre). Les prix des services de santé augmentent pour le quatrième mois consécutif (+1,2 %). Les prix des loyers et services rattachés sont stables. Les prix des autres services croissent également (+1,5 %), notamment sous l’effet de la hausse des prix des assurances.

Les prix des produits manufacturés poursuivent la hausse entamée depuis la fin des soldes de septembre (+0,8 % après +0,7 % en octobre). Les prix augmentent surtout pour l’habillement et chaussures (+2,9 %) et dans une moindre mesure, pour les autres produits manufacturés (+0,4 %). Les prix des produits de santé sont stables.

Les prix de l’alimentation augmentent de 0,5 % comme au mois précédent. Cette hausse est portée par les prix des produits frais (+7,1 %), qui étaient stables en octobre. En revanche, les prix de l’alimentation hors produits frais baissent (-0,4 %).

Les tarifs de l’énergie diminuent de 2,1 % après avoir augmenté pendant quatre mois consécutifs (+2,3 % en octobre, après +4,8 % en septembre, +4,9 % en août et +1,4 % en juillet). Cette baisse est essentiellement due à celle des tarifs des produits pétroliers (-3,2 %).

En novembre, le prix du litre de supercarburant diminue de 10 centimes et celui du gazole de 3 centimes. Grâce aux aides locales, le prix du gaz demeure stable. Le prix de l’électricité reste stable en novembre.

En novembre 2023, les prix du tabac se stabilisent après une augmentation de 0,2 % le mois précédent.

Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 3,6 % à La Réunion, comme en France (+3,5 %). L’inflation sur un an en novembre est donc d’un niveau comparable à La Réunion et au niveau national alors que jusqu’en juillet, elle était nettement moins élevée à La Réunion.

L’écart avec le niveau national, assez stable au premier semestre, s’est ainsi considérablement réduit depuis le mois de juillet, au point de disparaître en novembre. Sur un an, les prix augmentent moins fortement à La Réunion qu’au niveau national pour les services et le tabac. Ils croissent nettement plus pour l’énergie. Pour l’alimentation et les produits manufacturés, la hausse des prix sur un an est d’une ampleur comparable à La Réunion et en France (figure 3 et figure 4).

Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent de 7,8 %, soit autant qu’au niveau national (+7,7 %). L’alimentaire pèse pour 15 % dans le budget des ménages réunionnais. Les prix des produits frais augmentent nettement plus à La Réunion (+13,2 % contre +6,6 % en France).

Hors produits frais, les prix augmentent de 7,0 %, soit un peu moins qu’au niveau national (+7,9 %). Sur un an, les prix des services augmentent de 2,1 % à La Réunion, soit moins qu’au niveau national (+2,8 %). Les services pèsent pour près de la moitié de la consommation des ménages.

La hausse est notamment due à celle des prix des loyers et services rattachés (+4,0 % contre +2,6 % en France). Les tarifs des services de communications croissent également à La Réunion (+2,3 %), alors qu’ils reculent au niveau national (-4,8 %). Les prix des services de transports sont stables alors qu’ils diminuent en France (-1,4 %). Les prix des services de santé sont également stables à La Réunion tandis qu’ils augmentent en France (+0,4 %).

Ceux des autres services, qui pèsent pour moitié dans le budget en services des ménages réunionnais, augmentent moins fortement qu’au niveau national (+2,5 % contre +4,3 %). Sur un an, les prix de l’énergie augmentent de 10,3 % après +18,4 % en octobre. Cette hausse est portée principalement par celle des prix de l’électricité sur un an (+28,8 %), tandis que les prix des produits pétroliers augmentent de 2,1 %.

Les prix de l’énergie augmentent plus fortement sur l’île qu’au niveau national (+3,1 %). Sur l’année précédente, en 2022, le constat était inversé : les prix de l’énergie avaient très fortement augmenté au niveau national, avec, a contrario à La Réunion, des prix des produits pétroliers et du gaz qui, du fait de leur encadrement, avaient beaucoup moins crû.

Par rapport au national, la hausse des prix de l’énergie a été moins forte à La Réunion en 2022. Elle est plus marquée en 2023, sans pour autant rattraper les niveaux observés en France.

Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 1,9 % à La Réunion comme au niveau national. Les produits manufacturés représentent 27 % du budget des ménages réunionnais. La hausse des prix est moins importante à La Réunion qu’au niveau national pour l’habillement et les chaussures (+0,7 % contre +1,8 %).

Cette différence est moins marquée pour les autres produits manufacturés (+2,6 % à La Réunion contre +2,5 %). Les prix des produits de santé baissent tant à La Réunion qu’au niveau national (-0,4 % contre -0,8 %). Sur un an, les prix du tabac augmentent de 4,8 % à La Réunion (+9,8 % en France).

