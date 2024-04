Les quatre infos à retenir : prix élevés, judo, Gaza, ATSEM

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 23 avril 2024 : - Insee : les fruits et légumes sont toujours (très) chers - Clarisse Agbegnenou : "à La Réunion, je me recharge en énergie" - Pas de répit à Gaza où la guerre est entrée dans son 200e jour - Bras-Panon : deux ATSEM suspendues après des suspicions de maltraitances sur des élèves

Insee : les fruits et légumes sont toujours (très) chers

"En mars 2024, l’indice des prix à la consommation augmente de 0,6 % à La Réunion après une hausse de 0,2 % en février" indique l'Insee ce mardi 2024. "Les prix de l’alimentation poursuivent leur hausse : le passage de Belal se fait toujours sentir. Les prix de l’énergie continuent également d’augmenter. Les prix des produits manufacturés repartent à la hausse alors que ceux des services se stabilisent" détaille l'institut de la statique. "Sur un an, l’indice des prix à la consommation augmente davantage à La Réunion (+4,1 %) qu’au niveau national (+2,3 %)" relève l'Insee

Judo - Clarisse Agbegnenou : "à La Réunion, je me recharge en énergie"

En pleine préparation pour les Jeux olympiques de Paris, Clarisse Agbegnenou a décidé de faire une escale à la Réunion. La sextuple championne du monde et quintuple championne d’Europe explique dans l’interview qui suit combien la Réunion est vitale pour elle dans sa préparation. Elle y vient régulièrement depuis 2014 et y a souvent puisé l’énergie nécessaire sur la route de ses exploits. C’est même son île porte-bonheur. En 2021, elle y avait déjà posé ses valises, avant les Jeux de Tokyo. Quelques mois plus tard, elle raflait deux titres olympiques. Entretien

Pas de répit à Gaza où la guerre est entrée dans son 200e jour

La guerre entre Israël et le Hamas palestinien est entrée mardi dans son 200e jour sans aucun signe de répit malgré les appels pressants à la libération des otages, à l'heure où les craintes d'une offensive israélienne sur la ville de Rafah s'intensifient.

Bras-Panon : deux ATSEM suspendues après des suspicions de maltraitances sur des élèves

Les parents d'élèves de l'école maternelle du centre de Bras-Panon ont été informés par courrier, le 19 avril 2024, de la suspension de deux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). Deux élèves auraient en effet été victimes de maltraitance. Les personnels concernés ont été suspendus à titre conservatoire