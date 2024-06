Les quatre infos à retenir : Keriane Morby, législatives, Macron et vigilance

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 12 juin 2024 : - Disparu depuis quatre jours, Keriane Morby a été retrouvé en vie - Législatives : à gauche, la plateforme réunionnaise appelle à un accord circonscription par circonscription - Macron confirme qu'il ne démissionnera pas et affirme qu'il ne veut pas donner les clés du pouvoir au RN - Vigilance vents forts : la circulation des deux roues interdite sur la NRL à partir de 20 heures

Disparu depuis quatre jours, Keriane Morby a été retrouvé en vie

Ce mercredi 12 juin 2024, alors que quatre jours s'étaient écoulés depuis la disparition, Kériane Morby, 23 ans, a été retrouvé vivant. Le jeune homme est déshydraté mais en vie. Une équipe du PGHM, du Grimp et du Smur est sur place pour le récupérer. Une heureuse nouvelle alors que La Réunion était sans nouvelles du jeune homme depuis dimanche soir et que les recherches se poursuivaient dans le secteur du volcan pour tenter de le retrouver.

Législatives : à gauche, la plateforme réunionnaise appelle à un accord circonscription par circonscription

Dans un peu moins de trois semaines, le 30 juin 2024, les électeurs sont appelés aux urnes pour des élections législatives anticipées. Face à la montée de l'extrême droite et à l'arrivée en tête des européennes de Jordan Bardella, la plateforme de gauche appelle à l'union et à un "accord circonscription par circonscription". Reste à savoir si cette union prendra forme au sein de la gauche locale.

Macron confirme qu'il ne démissionnera pas et affirme qu'il ne veut pas donner les clés du pouvoir au RN

Après le coup de tonnerre de la dissolution, Emmanuel Macron dévoile mercredi son plan de bataille afin de tenter d'arracher une "majorité claire" pour le reste du quinquennat et contrer le Rassemblement national, aux portes du pouvoir.

Vigilance vents forts : la circulation des deux roues interdite sur la NRL à partir de 20 heures

Le CRGT vous informe qu’en raison des prévisions de Météo France annonçant une dégradation des conditions météorologiques et d’importantes rafales de vent dès ce soir, et grandissantes durant la journée du jeudi 13 juin, la circulation sera règlementée entre Saint-Denis et La Possession (échangeur Port Est) à partir de 20h ce mercredi 12 juin, jusqu’au vendredi 14 à 6h.