Vigilance vents forts : la circulation des deux roues interdite sur la NRL dès 20 heures

La circulation des deux roues sera interdite sur le viaduc de la Nouvelle route du littoral et la vitesse sera limitée à 70 km/h entre Saint-Denis et La Possession (échangeur Port Est) pour l’ensemble des véhicules dès 20h ce mercredi 12 juin 2024. La direction régionale des routes a pris cette décision "en raison des prévisions de Météo France annonçant une dégradation des conditions météorologiques et d’importantes rafales de vent dès ce soir (mercredi - ndlr), et grandissantes durant la journée du jeudi". Ces restrictions resteront en vigueur jusqu’au vendredi 14 juin à 6h (Photo : www.imazpress.com)

La plus grande prudence est particulièrement recommandée aux poids lourds, fourgons et véhicules avec forte prise au vent avec une vitesse conseillée à 50 km/heure, et des déplacements limités aux besoins urgents.

- Vigilance météorologique en cours : soyez vigilant ! -

