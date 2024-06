Des rafales entre 70 et 80 km/h : avis de vent fort sur le passage de la flamme

Ce mercredi 12 juin 2024 - et alors que la flamme olympique va traverse l'île de La Réunion - c'est un avis de vents forts qui est émis pour le nord, le sud et le sud-est par Météo France. "Il faut compter sur des rafales comprises entre 70 et 80 km/h sur le nord et le sud. Sur les hauteurs exposées comme la Plaine des Cafres, le Maido ou encore le Colorado, de fortes rafales voisines de 80km/h sont prévues, et pourront même atteindre les 90km/h sur le volcan", précisent les prévisions (Photo : www.imazpress.com)

"En fin de journée et dans la nuit de mercredi à jeudi, le vent se renforce encore un peu plus, et les rafales peuvent tutoyer les 100km/h sur les hauts exposées et les sommets", prévient Météo France.

Ce renforcement du vent pourrait s'accompagner d'un temps maussade et pluvieux avec localement de bons cumuls.

Les activités en montagne sont donc fortement déconseillées.

Pour jeudi ce ne sera guère mieux. "Le vent d'Est à Nord-Est souffle fort avec des rafales avoisinant les 80 km/h en bord de mer entre Sainte Suzanne et Le Port ainsi que sur le sud sauvage. Ce vent est encore plus sensible sur les sommets et du côté de la plaine des Cafres ou du Colorado où les rafales les plus fortes pourraient atteindre les 100 km/h", notent les météorologues.

Les sorties en haute montagne sont déconseillées en particulier dans le massif du volcan en raison du vent fort, de la pluie et de la visibilité souvent réduite.

Pour le vendredi 14 juin, "le vent s'atténue un peu et souffle sur les même secteurs que la veille avec des rafales voisines de 60 à 70 km/h. Le Nord-Est de l'île reste concerné par des averses alors que dans la région des plages et du côté de Saint-Pierre le temps est plus sec avec même quelques éclaircies".

