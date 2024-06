Les quatre infos à retenir : trail, mobilisation, législatives et kabar

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 15 juin 2024 : - Territoire de l'ouest : le trail urbain de l'Ecocité fait son grand retour sur 25 km - Face à l'extrême droite, syndicats et citoyens mobilisés à Saint-Denis malgré la pluie - Législatives : la plateforme de gauche présente Anne Chane-Kaye-Bone et Alexandre Laï-Kane-Cheong - Bras Panon : un grand kabar avec plus de 350 maloyèrs en hommage à Gramoun Lélé

Territoire de l'ouest : le trail urbain de l'Ecocité fait son grand retour sur 25 km

Le départ du trail urbain de l'Ecocité a été donné à 7 heures ce samedi 15 juin 2024. Les concurrent.e.s se sont de la place Festival à Saint-Pau, ils arriveront au Creps du front de mer de Saint-Paul après être passé par le Port. Le trail regroupe trois épreuves : une course individuelle de 25 km, un relais de 25 km pour 5 coureurs et une randonnée de 5 km. Près de 600 concurrent.e.s sont inscrit.e.s pour les différentes courses.

Face à l'extrême droite, syndicats et citoyens mobilisés à Saint-Denis malgré la pluie

Ce samedi 15 juin 2024, à 10 heures, devant la préfecture, un rassemblement est lancé contre l'extrême droite. Une manifestation prévue à l'initiative de cinq syndicats de La Réunion, rejoints par plusieurs associations de citoyens. Après le score historique de l’extrême droite, et suite à l’annonce d’élections législatives anticipées, cet appel à manifester "le plus largement possible" est lancé pour barrer la route du pouvoir à l'extrême droite. Malgré la pluie qui domine, une centaine de personnes se sont mobilisées pour faire front à l'extrême droite.

Législatives : la plateforme de gauche présente Anne Chane-Kaye-Bone et Alexandre Laï-Kane-Cheong

Ce samedi 15 juin 2024, la plateforme réunionnaise de la gauche présentent ses candidat pour les législatives anticipées du dimanche 30 juin et du dimanche 7 juillet. Une intervention qui arrive alors que le PLR a lui déclaré de son côté lancer "un ultime appel à l’union et au rassemblement" à toutes les forces de gauche. Ce sont Anne Chane-Kaye-Bone pour la 5ème circonscription et Alexandre Laï-Kane-Cheong pour la 6ème circonscription qui se présenteront pour la plateforme.

Bras Panon : un grand kabar avec plus de 350 maloyèrs en hommage à Gramoun Lélé

Pour célébrer le 20ème anniversaire de la mort de Granmoun Lélé, le collectif Dann Kan a organisé ce samedi 15 juin un grand kabar sur champ de foire de Bras Panon. Plus de 350 maloyèrs venus de toute l'île rendent hommage à cette grande figure du maloya. L'événement a lieu jusqu'à 19 heures.