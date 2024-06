Les quatre infos à retenir : esclavage, fuite, riz et Thaïlande

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 18 juin 2024 : - Johnny Payet, dirigeant du RN à La Réunion, veut que l'on arrête de parler de l'esclavage - Saint-Denis : un automobiliste roule sur une personne au sol, les policiers font usage de leurs armes - Le Port : le riz pousse aussi en pleine ville - "Victoire": le mariage gay adopté en Thaïlande, une première en Asie du Sud-Est

Johnny Payet, dirigeant du RN à La Réunion, veut que l'on arrête de parler de l'esclavage

Décidément, le Rassemblement national et l'Histoire ne font pas bon ménage. Johnny Payet, maire RN de la Plaine des Palmistes et secrétaire départemental du parti à La Réunion, a déclaré ce mardi 18 juin 2024 sur Réunion la 1ère qu'il ne "célèbre pas la Fête Kaf" car...il ne faut pas rester bloqué sur le passé. Le devoir de mémoire, le poids de l'Histoire, l'impact de la politique coloniale sur La Réunion, qui jusqu'à aujourd'hui influence la situation socio-économique de l'île ? Johnny Payet s'en contrefiche - ou l'ignore ?

Saint-Denis : un automobiliste roule sur une personne au sol, les policiers font usage de leurs armes

Une course poursuite entre les policiers et un automobiliste qui refusait d'obtempérer a eu lieu sur le boulevard Sud à Saint-Denis dans la nuit de ce lundi 17 juin au mardi 18 juin 2024, indique Réunion la 1ere. Le conducteur a d'abord refusé de s'arrêter à un premier contrôle et a pris la fuite. Il est alors arrivé à vive allure à proximité d'une autre patrouille de police qui portait secours à une personne ayant fait un malaise sur la voie publique. L'automobiliste aurait alors roulé sur les jambes de la personne au sol avant de continuer sa route. Les policiers ont fait usage de leurs armes à deux reprises. L'homme a réussi à prendre la fuite une deuxième fois. Il a finalement été interpellé à son domicile. Il était fortement alcoolisé. Il n'a pas opposé de résistance à son interpellation. Il a été placé en cellule de dégrisement. Une enquête est en cours-

Le Port : le riz pousse aussi en pleine ville

Ce mardi 18 juin 2024, environ 80 kg de riz ont été récoltés au Port, en plein milieu urbain. Les 23.000 plants de Dourado précoce, une variété de riz, ont été plantés il y a quatre mois par les associations An grèn koulèr et Riz réunion, dans le cadre du projet "Du riz dans ma ville". Le maire du Port, Olivier Hoarau, des élus du conseil municipal, des représentants de l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) et 80 élèves du groupe scolaire Ariste Bolon ont participé à la récolte. Le riz a été planté sur la friche de l'ancien immeuble Herbert Spencer

"Victoire": le mariage gay adopté en Thaïlande, une première en Asie du Sud-Est

La Thaïlande est devenue mardi le premier pays d'Asie du Sud-Est à adopter le mariage pour tous, lors d'un vote historique au Sénat célébré comme une "victoire" par la communauté LGBT+.