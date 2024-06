Johnny Payet, dirigeant du RN à La Réunion, veut arrêter de parler de l'esclavage

Décidément, le Rassemblement national et l'Histoire ne font pas bon ménage. Johnny Payet, maire RN de la Plaine des Palmistes et secrétaire départemental du parti à La Réunion, a déclaré ce mardi 18 juin 2024 sur Réunion la 1ère qu'il ne "célèbre pas la Fête Kaf" car...il ne faut pas rester bloqué sur le passé. Le devoir de mémoire, le poids de l'Histoire, l'impact de la politique coloniale sur La Réunion, qui jusqu'à aujourd'hui influence la situation socio-économique de l'île ? Johnny Payet s'en contrefiche - ou l'ignore ? (Photo Johnny Payet photo RB/www.imazpress.com)

Pour le maire de la Plaine des Palmistes, l’esclavage date d'il y a “1 000 ans” selon ses propos chez Réunion la 1ère. Chez Clicanoo, par contre, il parle plutôt de "300 ans".

Non seulement à côté de la plaque en matière d'Histoire, le maire RN semble aussi avoir quelques problèmes en mathématique. Pour rappel, l'esclavage a été aboli en 1848, soit il y 176 ans. Esclavage qui a vite été remplacé par l'engagisme.

Peut-on vraiment s'étonner d'une telle position pour une figure de proue d'un parti d'extrême-droite, dont le président d'honneur Jean-Marie Le Pen a été gracié après avoir torturé des Algériens pendant la guerre coloniale que la France y a mené, mais a aussi été condamné pour apologie de crime de guerre, contestation de crime contre l'humanité et provocation à la haine raciale ?

Peut-on vraiment s'étonner d'un tel avis de la part du représentant d'un parti qui a voté contre la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité au Parlement européen ?

Pas vraiment. On comprend même un peu mieux pourquoi il n'aime pas trop regarder vers le passé.

Mais cela rend-il ses propos moins stupides et ignorants ? Non plus.

Qu'il ne souhaite pas rester "bloqué" sur le passé lui appartient. Qu'il ne connaisse pas l'importance du poids de l'Histoire sur la politique actuelle est par contre plutôt inquiétant. Tout particulièrement quand il déclare qu'on "ne peut pas mettre la faute du passé sur les politiques d’aujourd’hui".

Autant d'inculture politique et historique est tout de même absurde venant du représentant local du premier parti de La Réunion aux élections européennes. Surtout quand on aspire à diriger le pays.

