Les quatre infos à retenir : législatives, Poudroux, musique et variole

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 21 juin 2024 : - Législatives : branle-bas de combat pour mettre sous pli les professions de foi de candidat.e.s - Et soudain, Jean-Luc Poudroux s'est découvert féministe et antiraciste - Fête de la musique : les maires de Saint-Pierre et de Petite-Ile poussent la chansonnette - Variole du singe : trois nouveaux cas signalés à La Réunion

Législatives : branle-bas de combat pour mettre sous pli les professions de foi de candidat.e.s

Plus que neuf jours avant le premier tour des élections législatives, le dimanche 30 juin 2024. Ce vendredi les bulletins de vote et les professions de foi des candidats ont été mis sous plis à Saint-Denis, au gymnase Reydellet. Avant d'aller voter, les électeurs recevront par courrier le programme des candidats de leur circonscription. 61 candidat.e.s sont en lice pour sept sièges à l'Assemblée.

Et soudain, Jean-Luc Poudroux s'est découvert féministe et antiraciste

Jean-Luc Poudroux s'est-il découvert un nouveau combat dans la lutte contre les violences faites aux femmes ou utilise-t-un crime antisémite révoltant pour grappiller des voix ? Si nous étions mauvaise langue, on pencherait pour la seconde option. Qui pourrait bien utiliser le viol en réunion d'une enfant de 12 ans pour appuyer son programme politique ? Certainement pas lui, voyons...

Fête de la musique : les maires de Saint-Pierre et de Petite-Ile poussent la chansonnette

"Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime Saint-Pierre", pour Michel Fontaine, le maire de Saint-Pierre, "Mon vieux papa" pour Serge Hoareau, le maire de Petite-Ile, c'est en chanson que ces édiles souhaitent une bonne fête de la musique à leurs administré.e.s. Serge Hoareau. Des moments filmés et partagés sur les réseaux sociaux des deux maires.

Variole du singe : trois nouveaux cas signalés à La Réunion

Ce vendredi 21 juin 2024, Santé publique France a publié le point épidémiologique hebdomadaire. Il est annoncé que trois nouveaux cas de "Monkeypox" ou variole du singe ont été déclarés à l'Agence régionale de santé de La Réunion en l'espace de deux semaines. Les derniers cas recensés datent du mois d'octobre 2022.