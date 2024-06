Législatives : branle-bas de combat pour mettre sous pli les professions de foi de candidat.e.s

Plus que neuf jours avant le premier tour des élections législatives, le dimanche 30 juin 2024. Ce vendredi les bulletins de vote et les professions de foi des candidats ont été mis sous plis à Saint-Denis, au gymnase Reydellet. Avant d'aller voter, les électeurs recevront par courrier le programme des candidats de leur circonscription. 61 candidat.e.s sont en lice pour sept sièges à l'Assemblée nationale. Plus d'informations à venir (rb/www.imazpress.com) (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Outre les professions de foi, les candidat.e.s imprent et déposent en préfecture leurs bulletins de vote. L'Etat se chargera ensuite de les acheminer dans les 930 bureaux de votes répartis dans les 24 communes de l'île.

Une quarantaine de candidats a opté pour cette procédure. Les autres s'occupent eux-même de la distribution de leur programme aux 696.331 Réunionnais et Réunionnaises inscrits sur les listes électorales.

- Comment voter par procuration ? -

Pour rappel, si vous prévoyez d’être absent le jour du vote, vous pouvez faire une procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales.

Il suffit de faire votre demande en ligne sur le site Maprocuration puis de faire vérifier votre identité, en vous déplaçant au commissariat, en gendarmerie ou au consulat, ou en vous authentifiant avec une identité numérique certifiée France identité.

dm/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com