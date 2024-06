Les quatre infos à retenir : Mélenchon, randonnée, trafic et coco

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 25 juin 2024 : - Jean-Luc Mélenchon propose (entre autres noms) Younouss Omarjee comme Premier ministre - En pleine période hivernale, le PGHM rappelle les règles à respecter en randonnée - Un réseau de trafic de stéroïdes démantelé à La Réunion, huit personnes mises en examen - Agressions et guet-apens homophobes : le site de rencontres coco.gg fermé

Jean-Luc Mélenchon propose (entre autres noms) Younouss Omarjee comme Premier ministre

Le premier tour des législatives 2024, c'est à peine dans quelques jours. Interrogé lundi 24 juin 2024 sur France 2 dans l'émission "l'Événement", Jean-Luc Mélenchon rappelé ne pas avoir d'ambition de devenir Premier ministre. Toutefois, il a sorti plusieurs noms supposés de sa poche en cas de victoire. Parmi eux, le Réunionnais, député européen, Younous Omarjee.

En pleine période hivernale, le PGHM rappelle les règles à respecter en randonnée

En l'espace de dix jours, deux personnes ont été portées disparues au volcan. L'on se souvient tous de la disparition de Kérian Morby, retrouvé miraculeusement après quatre jours sans nouvelles. Face à ces disparitions successives, en pleine période hivernale, la Peloton de gendarmerie de haute montagne tient à faire de la prévention.

Un réseau de trafic de stéroïdes démantelé à La Réunion, huit personnes mises en examen

Cinq personnes auraient été interpellées dans une affaire de stéroïdes à La Réunion dans la semaine du 17 au 21 juin 2024. Selon nos confrères, c'est une enquête de l'Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique de La Réunion (OCLAESP) qui a permis de mettre à jour et démanteler un trafic d'ampleur internationale après l'interception d'un colis suspect par les Douanes. Placées en garde à vue, les cinq individus ont été mis en examen puis placés sous contrôle judiciaire. Trois autres personnes, ont été également interpellés dans l'Hexagone. Ils ont été transférés à La Réunion pour eux aussi être mis en examen.

Agressions et guet-apens homophobes : le site de rencontres coco.gg fermé

Considéré comme "un repère de prédateurs" par des associations et mis en cause dans des guet-apens homophobes, le site de discussion coco.gg a été fermé mardi et quatre suspects étaient entendus dans le cadre d'une enquête ouverte à Paris.