Les quatre infos à retenir : extrême droite, RunBall, carburants et intempéries

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 28 juin 2024 : - L'extrême-droite, "une menace pour le vivre-ensemble à La Réunion" alertent plusieurs associations - RunBall 2024 : une matinée d'initiation sportive pour plus de 200 marmay dionysiens - Les prix du sans-plomb et du gazole en légère baisse en juillet - Mouvements de terrain : l'état de catastrophe naturelle reconnu dans six communes de l'île

L'extrême-droite, "une menace pour le vivre-ensemble à La Réunion" alertent plusieurs associations

Ce vendredi 28 juin 2024, plusieurs associations de La Réunion dont : Emmaüs Réunion, Fondation Abbé Pierre, La Cimade, Ligue des droits de l’Homme La Réunion, Médecins du Monde Océan Indien, OriZon, Réseau Oté et bien d'autres ont - dans un communiqué commun - décidé d'alerter sur la menace que serait de voir l'extrême droite à la tête de la France si le parti remportait les législatives.

RunBall 2024 : une matinée d'initiation sportive pour plus de 200 marmay dionysiens

En amont du RunBall 2024, un événement sportif de grande envergure qui se tiendra les samedi 29 et dimanche 30 juin 2024 au Stade Jean Ivoula, plus de 200 enfants ont accueillis ce vendredi pour une matinée d'initiation à différents sports. Basket-Ball, roller, skate, trottinette, break-dance, boxe, graffiti, et e-sport : cette matinée sportive a été l'occasion pour les enfants de s'initier à différentes disciplines olympiques.

Les prix du sans-plomb et du gazole en légère baisse en juillet

Pour le mois de juillet 2024, le prix du super sans-plomb baisse de 3 centimes, et s'établit donc à 1,68 euro le. Celui du gazole baisse quant à lui d’1 centime, pour arriver à 1,32 euro le litre. Le prix de la bouteille de gaz reste stable.

Mouvements de terrain : l'état de catastrophe naturelle reconnu dans six communes de l'île

L'état de catastrophe naturelle a été reconnu ce vendredi 28 juin 2024 dans les communes de Petite-Île, Cilaos, La Possession, Saint-Denis, Saint-Leu et Saint-Louis suites aux différentes intempéries survenues en janvier. Cette reconnaissance porte sur des mouvements de terrain causés par le cyclone Belal, la tempête Candice, et par les fortes pluies survenus entre le 14 et le 31 janvier. L'état de catastrophe naturelle pour vents forts n'a cependant été reconnu dans aucune commune de l'île.