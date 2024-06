RunBall 2024 : matinée d'initiation sportive pour les marmay de Saint-Denis

En amont du RunBall 2024, un événement sportif de grande envergure qui se tiendra les samedi 29 et dimanche 30 juin 2024 au Stade Jean Ivoula, plus de 200 enfants ont accueillis ce vendredi pour une matinée d'initiation à différents sports. Basket-Ball, roller, skate, trottinette, break-dance, boxe, graffiti, et e-sport : cette matinée sportive a été l'occasion pour les enfants de s'initier à différentes disciplines olympiques. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Cette matinée était organisée en amont du RunBall qui se tiendra ce week-end. Le stade de l'Est se transforme pour l'occasion en "un mini village olympique", avec au programme de la trottinette, du breakdance, du roller ou encore du skate.

Sur le parquet du stade de l'Est, de multiples têtes d'affiches, à l'image de Brahim Zaibat et Katrina Patchett de Danseavec les Stars, ou encore Malika Benjelloun, ancienne professeur de danse de la Star Academy et chorégraphe reconnue mondialement.

Pour accéder au RunBall, l'entrée est à 5 euros (gratuit le matin).

