Les quatre infos à retenir : Région Réunion, Nouvelle-Calédonie, brevet et canne

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 10 juillet 2024 : - Perquisition à La Région Réunion sur des dossiers concernant l'ancienne mandature - Nouvelle-Calédonie : un homme tué par balle lors d'affrontements avec les forces de l'ordre - "Personne ne l’a emporté" : Emmanuel Macron appelle à "bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle" - Campagne sucrière : la coupe canne débutera le 22 juillet dans le sud

Perquisition à La Région Réunion sur des dossiers concernant l'ancienne mandature

La perquisition est terminée au siège du Conseil régional à Saint-Denis. Elle avait commencé ce mercredi 10 juillet 2024 lorsqu'à 8h32 les policiers sont arrivés à bord de deux véhicules. Les enquêteurs ont quitté les lieux vers 14h30 en emportant avec eux quatre sacs de documents. Cette perquisition entre dans le cadre d'une enquête ouverte par le Parquet national financier (PNF) à la suite d'un signalement de l'actuelle majorité. Les investigations concernent un dispositif d'aide aux petites entreprises mise en place sous la présidence de Didier Robert, l’ex-président de Région.

Nouvelle-Calédonie : un homme tué par balle lors d'affrontements avec les forces de l'ordre

Ce mercredi 10 juillet 2024, un homme a été tué par balle lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Le drame a eu lieu au Mont-Dore, alors que les violences reprennent de plus belles dans l'île, indiquent nos confrères de Nouvelle-Calédonie La 1ère.

"Personne ne l’a emporté" : Emmanuel Macron appelle à "bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle"

Trois jours après le second tour des élections législatives, Emmanuel Macron sort de son silence. Le Président ne s'était pour toujours pas exprimé avoir ces élections marquées par la défaite du camp présidentiel et par l'absence de majorité claire. N

Campagne sucrière : la coupe canne débutera le 22 juillet dans le sud

Si la coupe canne va débuter dans le nord et l'est ce jeudi 11 juillet, pour le sud et l'ouest, c'est le 22 juillet 2024 prochain que la campagne sucrière va débuter. Une décision prise suite à la Commission mixte d'usine (CMU) qui a eu lieu ce mercredi 10 juillet pour l'usine du Gol à Saint-Louis.