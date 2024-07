Campagne sucrière : la coupe canne débutera le 22 juillet dans le sud

Si la coupe canne va débuter dans le nord et l'est ce jeudi 11 juillet, pour le sud et l'ouest, c'est le 22 juillet 2024 prochain que la campagne sucrière va débuter. Une décision prise suite à la Commission mixte d'usine (CMU) qui a eu lieu ce mercredi 10 juillet pour l'usine du Gol à Saint-Louis. (Photo canne à sucre ,usine Bois Rouge , photo RB imazpress sucre )

Il a donc été décidé de l'ouverture de l'usine du Gol pour le 22 juillet prochain.

Quelques jours avant - le 17 juillet, l'usine de Saint-Louis réceptionnera les cannes pour des essais.

- Ouverture de la campagne ce jeudi dans l'est -

L'ouverture de l'usine de Bois-Rouge à Saint-André aura lieu ce jeudi 11 juillet 2024. Cela a été décidé le vendredi 5 juillet 2024 lors d'une réunion de la Commission mixte d'usine (CMU).

Cette année, les balances ouvriront un peu plus tôt, dès 5h30, pour prendre en compte sur Beaufonds (Saint-Benoît) les travaux du TCSP qui change le circuit de circulation.

Une campagne morose confirmée Olivier Fontaine, secrétaire général de la Chambre d'agriculture. "Les prévisions tournent autour de 1 million 380.000 tonnes selon le CTICS (Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre)", disait-il.

Des estimations confirmées par Tereos." On a des estimations pour 2024 de 659.000 tonnes pour l'usine du Gol et 721.000 pour Bois Rouge.

- Un appel à la prudence sur les routes de l'île -

Le secrétaire général de la Chambre qui a tenu également à rappeler les Réunionnais à faire preuve de la plus grande des prudences sur les routes.

De la vigilance de la part des agriculteurs et surtout des usagers de la route. "Attention, les tracteurs restent de gros engins, il faut partager la route."

