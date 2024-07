Les quatre infos à retenir : Didier Robert, météo, prison et Nouvelle-Calédonie

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 11 juillet 2024 : - Soupçonné d’avoir fait payer ses loyers par la Région : Didier Robert de retour au tribunal en octobre - Météo : livèr lé la, mé soley i pouak ankor dann lé o - Prison de Domenjod : un officier agressé par un détenu au profil psychologique instable - Kanak tué par un tir de gendarme: un "acte de guerre", selon les indépendantistes de Nouvelle-Calédonie

Soupçonné d’avoir fait payer ses loyers par la Région : Didier Robert de retour au tribunal en octobre

Après l'affaire des emplois présumés fictifs et une nouvelle perquisition menée ce mercredi 10 juillet à la pyramide inversée, les rencontres avec la justice n'en finissent pas pour l'ex-président de Région, Didier Robert. Ce mercredi, l'ancien élu a appris que le parquet avait décidé de l'envoyer devant le tribunal correctionnel en octobre pour concussion et prise illégale d’intérêts dans l'affaire des indemnités de logement par la collectivité, indiquent plusieurs sites d'informations.

Météo : livèr lé la, mé soley i pouak ankor dann lé o

Actuellement, La Réunion oscille entre frais le soir et chaud la journée. Météo France explique cela comme un phénomène ️"d'amplitudes thermiques entre le froid nocturne et la douceur en journée, notamment là où le ciel reste dégagé". À cela s'ajoute depuis mardi et mercredi "le réchauffement et l'assèchement de l'air en altitude au-dessus des Mascareignes". Une masse d'air "remarquablement douce et sèche" qui permis d'atteindre des records mensuels de températures maximales pour un mois de juillet au Volcan ou au Maïdo, environ huit degrés au-dessus des normales.

Prison de Domenjod : un officier agressé par un détenu au profil psychologique instable

Ce mardi 9 juillet 2024, un officier de la prison de Domenjod à Saint-Denis a été victime d'une agression de la part d'un détenu. Un prisonnier souffrant de problèmes psychologiques. Dans la foulée, l'agent blessé a porté plainte. Au-delà de cette agression, c'est toute l'ambiance qui règne au cœur des prisons de La Réunion qui est pointée du doigt. Surpopulation constante, manque d'effectifs, pas d'établissement adapté aux profils instables… "on ne voit pas le bout du tunnel", déplore Samuel Fontaine du syndicat Ufap-Unsa justice.

Kanak tué par un tir de gendarme: un "acte de guerre", selon les indépendantistes de Nouvelle-Calédonie

Les indépendantistes du FLNKS et de la CCAT en Nouvelle-Calédonie, ainsi que des chefs coutumiers, ont accusé jeudi "l’État français" d'avoir commis un "acte de guerre", après la mort la veille d'un Kanak tué par un tir de gendarme, à l'est de Nouméa.