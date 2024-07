Météo : livèr lé la, mé soley i pouak ankor dann lé o

Actuellement, La Réunion oscille entre frais le soir et chaud la journée. Météo France explique cela comme un phénomène ️"d'amplitudes thermiques entre le froid nocturne et la douceur en journée, notamment là où le ciel reste dégagé". À cela s'ajoute depuis mardi et mercredi "le réchauffement et l'assèchement de l'air en altitude au-dessus des Mascareignes". Une masse d'air "remarquablement douce et sèche" qui permis d'atteindre des records mensuels de températures maximales pour un mois de juillet au Volcan ou au Maïdo, environ huit degrés au-dessus des normales. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Au Pas de Bellecombe-Jacob, il a été enregistré 21,9 degrés, battant les 21,2 degrés des 30 juillet 2020 et 11 juillet 2008.

Même au Maïdo, la température a dépassé les 20 degrés, avec une valeur de 20,8 degrés au Piton Maïdo, contre 20,1 degrés le 11 juillet 2008.

Comme valeurs notables, Météo France cite également "les 21,3 degrés à la Plaine des Chicots, contrastant avec les 1,9 degrés bien frisquets relevés au lever du jour (amplitude diurne proche de 19 degrés, tout comme à Cilaos où on avoisine les 2/3 degrés au petit matin et 21/22 degrés en journée)".

De telles amplitudes proches de 20 degrés entre le jour et la nuit "sont plus habituelles dans l'Hexagone ou dans les climats continentaux, mais sont remarquables pour notre climat insulaire".

À l'inverse, dans les plus basses altitudes (sous l'inversion), les températures sont "plus proches des normales voire localement fraîches : par exemple 24.9 degrés au Port, seulement 3 degrés de plus que le Volcan !", indiquent les météorologues.

Ces prochains jours, 'le retour d'un alizé plus soutenu et un peu plus humide devrait un peu réduire ces écarts thermiques jour/nuit et réduire ce "déséquilibre" entre les hauts et les bas de l'île", prévient Météo France.

