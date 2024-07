Les quatre infos à retenir : emploi sénior, feu d'artifice, Bello et Chambre d'agriculture

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 12 juillet 2024 : - À La Réunion, près de la moitié des 55-64 ans avaient un emploi en 2022 - Saint-Denis : dans les coulisses du feu d'artifice du 14 juillet - Le Parti communiste propose Huguette Bello au poste de Première ministre - La Chambre d'agriculture en cessation de paiement risque la mise sous tutelle renforcée

À La Réunion, près de la moitié des 55-64 ans avaient un emploi en 2022

En 2022, à La Réunion, 44% des habitants de 55-64 ans ont un emploi, soit 53.000 personnes. Les seniors sont davantage en emploi que dans le passé mais peinent toujours à s’y maintenir : après 55 ans, le taux d’emploi chute. Les femmes seniors sont bien moins souvent en emploi que les hommes : quatre sur dix contre cinq sur dix. De plus, elles occupent majoritairement des emplois non qualifiés d’employées, tandis que les hommes de cet âge occupent plus souvent des postes qualifiés de cadres et mieux rémunérés. Les deux tiers des seniors travaillent dans le secteur privé. Ils sont surreprésentés dans les services aux ménages et le médico-social, secteurs très féminisés. Ils le sont également dans l’agriculture et les activités immobilières, où les hommes sont largement majoritaires. Dans la fonction publique, les seniors sont très présents au sein des collectivités territoriales ; la majorité d’entre eux ne sont pas titulaires.

Saint-Denis : dans les coulisses du feu d'artifice du 14 juillet

Pour le 14 juillet, le spectacle de feux d'artifice sur le front de mer de Saint-Denis s'annonce grandiose. Ce vendredi 12 juillet 2024, l'équipe de Bangui artifice s’attèle à la préparation de ce show pyro-symphonique. Ce dernier associera la musique aux 17.000 projectiles envoyés dans le ciel étoilé dionysien pour un spectacle de 30 minutes haut en couleur.

Le Parti communiste propose Huguette Bello au poste de Première ministre

Les tractations continuent à l'Assemblée nationale pour proposer le nom d'un ou d'une politicien.ne au poste de Premier ou Première ministre. D'après le média L'Humanité, le nom de Huguette Bello, présidente de la Région, a été avancé lors des discussions du Nouveau Front populaire "pour débloquer" la situation.

La Chambre d'agriculture en cessation de paiement risque la mise sous tutelle renforcée

Dans un rapport publié ce vendredi 12 juillet 2024, la Cour des Comptes met en avant les difficultés financières de la Chambre d'agriculture de La Réunion. Dans sa synthèse, la Cour révèle plusieurs irrégularités. Si la Chambre ne redresse pas sa situation financière, la Cour recommande aux autorités de l'État de placer l'établissement sous le régime de tutelle renforcée. En 2015 déjà, la Cour avait émis des recommandations à l'attention de la Chambre verte. Des appels pas forcément entendus ni rectifiés.