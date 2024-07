Les quatre infos à retenir : rentrée scolaire, incendie mortel, Huguette Bello et agriculture

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 18 juillet 2024 : - Allocation de rentrée scolaire : l’aide sera versée le 6 août à La Réunion - Nice : au moins sept morts, dont trois enfants, dans l’incendie d’un immeuble - Une chanson pour dire : "Huguette Bello reviens, la France a besoin de toi" - Redressement de la Chambre d'agriculture : "rien ne pourra se faire sans effacement de la dette par l'État"

Allocation de rentrée scolaire : l’aide sera versée le 6 août à La Réunion

C'est encore les vacances, mais beaucoup pensent déjà à la rentrée 2024 et toutes ses dépenses. Qu'ils se rassurent, à compter du 6 août 2024, l’allocation de rentrée scolaire sera versée, annonce la Caisse d'allocations familiales. L'aide est versée, sous conditions de ressources, "aux familles aux revenus modestes pour leurs enfants écoliers, étudiants ou apprentis âgés de 6 à 18 ans. Elle aide les familles à assumer le coût de la rentrée" indique la CAF. Pour la rentrée 2024, l'Ars peut être versée pour chaque enfant scolarisé né entre le 16 septembre 2006 et le 31 décembre 2018 inclus, et pour chaque enfant plus jeune déjà inscrit en CP. En 2023, 77.030 familles ont bénéficié de l’ARS (126.338 enfants concernés) et 52,5 millions d’euros ont été versés aux familles réunionnaises.

Nice : au moins sept morts, dont trois enfants, dans l’incendie d’un immeuble

Un incendie dans un immeuble d'habitation a fait sept morts dans la nuit de mercredi à jeudi 18 juillet 2024 à Nice, ont annoncé les pompiers de la ville. Trois enfants et un adolescent figurent parmi la liste des victimes, a indiqué le procureur de Nice Damien Martinelli. La piste "criminelle" est privilégiée, a-t-il indiqué.

Une chanson pour dire : "Huguette Bello reviens, la France a besoin de toi"

Alors que des milliers d'utilisateurs appellent Huguette Bello à revenir sur sa décision concernant une potentielle candidature à Matignon, le hashtag #HuguetteReviens cartonne sur X (ex-Twitter) ce jeudi 18 juillet 2024. Certains internautes se sont même amusés à créer une hymne, probablement grâce à l'intelligence artificielle, pour soutenir la présidente de Région.

Redressement de la Chambre d'agriculture : "rien ne pourra se faire sans effacement de la dette par l'État"

Dans un rapport publié vendredi 12 juillet 2024, la Cour des comptes met en avant les difficultés financières de la Chambre d'agriculture de La Réunion. Il est indiqué que "si la Chambre ne redresse pas sa situation financière, la Cour recommande aux autorités de l'État de placer l'établissement sous le régime de tutelle renforcée". Pour la Chambre d'agriculture, "il y a un caractère hors-sol de cette chose-là". D'autant que pour la Chambre, ce plan de redressement ne peut pas se faire sans aide de l'État. Ce qu'elle demande, "c'est un effacement de sa dette de quatre millions d'euros".