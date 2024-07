Allocation de rentrée scolaire : l’aide sera versée le 6 août à La Réunion

C'est encore les vacances, mais beaucoup pensent déjà à la rentrée 2024 et toutes ses dépenses. Qu'ils se rassurent, à compter du 6 août 2024, l’allocation de rentrée scolaire sera versée, annonce la Caisse d'allocations familiales. L'aide est versée, sous conditions de ressources, "aux familles aux revenus modestes pour leurs enfants écoliers, étudiants ou apprentis âgés de 6 à 18 ans. Elle aide les familles à assumer le coût de la rentrée" indique la CAF. Pour la rentrée 2024, l'Ars peut être versée pour chaque enfant scolarisé né entre le 16 septembre 2006 et le 31 décembre 2018 inclus, et pour chaque enfant plus jeune déjà inscrit en CP. En 2023, 77.030 familles ont bénéficié de l’ARS (126.338 enfants concernés) et 52,5 millions d’euros ont été versés aux familles réunionnaises (Photo : www.imazpress.com)

- Les montants pour la rentrée 2024 -

Les montants de l’ARS sont modulés en fonction de l’âge des enfants :

• 6-10 ans : 416,40 euros

• 11-14 ans : 439,38 euros

• 15-18 ans : 454,60 euros

-Les conditions d'attribution -

Il faut avoir eu, en 2022, des ressources inférieures à une limite qui varie en fonction du nombre d'enfants à charge.

Nombre d'enfant(s) à charge Plafonds de ressources 2022

• 1 enfant 27 141 euros

• 2 enfants 33 404 euros

• 3 enfants 39 667 euros

• 4 enfants 45 930 euros

Une allocation de rentrée scolaire différentielle peut être versée en fonction des ressources de la famille, si elle est éligible.

- Les démarches -

Enfants de 16 à 18 ans : déclarez la scolarité en ligne sur caf.fr

Sans attendre la rentrée, les parents allocataires ayant un enfant né entre le 16 septembre 2006 et le 31 décembre 2008 inclus doivent se rendre dans leur Espace "Mon Compte" ou sur l’application mobile "Caf - Mon Compte" pour confirmer que leur enfant est toujours scolarisé, étudiant ou en apprentissage pour la rentrée 2024-2025.

La télédéclaration est ouverte depuis le 6 juillet 2023.

Informations supplémentaires :

• Faire sa déclaration en ligne, c’est bénéficier de l’ARS avant la rentrée ;

• Il n’est pas nécessaire d’envoyer un certificat de scolarité.

Enfants de 6 à 15 ans : c’est automatique : aucune démarche n’est nécessaire. Le calcul et le versement des droits sont automatiques en fonction des ressources du foyer.

Enfant de moins de 6 ans : envoyez un certificat de scolarité : si l’enfant est inscrit au CP, la preuve de sa scolarité doit être apportée. Un certificat de scolarité doit être récupéré auprès de l’école puis envoyé à la Caf.

Plus d'informations ici.