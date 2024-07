Les quatre infos à retenir : consommation, errance animale, féminicide et incendie mortel

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 23 juillet 2024 : - En juin 2024, le prix des produits frais recule mais n'a pas encore retrouvé le niveau d'avant Belal - Errance animale : la Casud va doubler ses actions pour lutter contre ce fléau - Incendie mortel de Nice : les deux hommes interpellés jeudi et dimanche mis en examen et incarcérés - Féminicide à Saint-Leu : la gendarmerie lance un appel à témoin pour retrouver Justin Baleinier

En juin 2024, le prix des produits frais recule mais n'a pas encore retrouvé le niveau d'avant Belal

En juin 2024, l’indice des prix à la consommation recule de 0,4 % à La Réunion, après une hausse de 0,2 % en mai. Les prix de l’alimentation reculent pour le troisième mois consécutif, ceux des services et de l’énergie repartent à la baisse, tandis que les prix des produits manufacturés et du tabac augmentent. Sur un an, l’inflation ralentit de nouveau en juin (+3,4 %), comparativement au trois premiers mois de l’année durant lesquels l’inflation annuelle était égale ou légèrement supérieure à 4 %. L’indice des prix à la consommation augmente davantage à La Réunion qu’au niveau national (+2,2 %).

Errance animale : la Casud va doubler ses actions pour lutter contre ce fléau

À La Réunion, il est l'un des fléaux bien connu de tous : l'errance animale. Un fait encore plus évoqué en cette période de vacances scolaires où les gens sortent, se promène. Ces mêmes gens pour certains qui laissent leurs animaux divaguer. Face à cela, la Casud a annoncé ce mardi 23 juillet au Tampon, doubler ses actions de sensibilisation.

Incendie mortel de Nice : les deux hommes interpellés jeudi et dimanche mis en examen et incarcérés

Deux suspects avaient été déférés lundi dans le cadre d’une information judiciaire sur l’incendie de Nice, qui s’était déclaré dans la nuit du 17 au 18 juillet. Ils ont été mis en examen notamment pour "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime".

Féminicide à Saint-Leu : la gendarmerie lance un appel à témoin pour retrouver Justin Baleinier

La gendarmerie lance ce mardi 23 juillet 2024 un appel à témoins pour retrouver Justin Baleinier, dit Tétin, dans le cadre de l'enquête ouverte suite au meurtre de Kalma Beechok survenu à Saint-Leu le 18 juillet. Justin Baleinier est de typé créole, âgé de 62 ans, et mesure 1m67. Il a été vu pour la dernière fois le 18 juillet 2024 vers 7h30, descendant le sentier de la Salette en direction du centre-ville de Saint-Leu. Il est le suspect principal de ce féminicide.