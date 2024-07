Les quatre infos à retenir : Comores, chômage, séisme et Région

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 25 juillet 2024 : - Appel à la mobilisation pour la libération d'une militante franco-comorienne des droits humains arrêtée aux Comores - À La Réunion 114.740 personnes sont à la recherche d'un emploi - Un séisme de magnitude 2 a secoué le nord de l'île - La Région refuse "l'exil professionnel" des professeurs de La Réunion mutés dans l'Hexagone

Appel à la mobilisation pour la libération d'une militante franco-comorienne des droits humains arrêtée aux Comores

Ce lundi 22 juillet 2024 Fatima Mze Said, militante franco-comorienne des droits humains et opposée au régime du président Azali, a été interpellée alors qu'elle se trouvait aux Comores. Les raisons de son arrestation n'ont pas été indiquées par les autorités comoriennes. À La Réunion, où elle réside, plusieurs personnes lancent un appel à la mobilisation internationale pour sa libération.

À La Réunion 114.740 personnes sont à la recherche d'un emploi

Au deuxième trimestre 2024, à La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 114.740. "Ce nombre baisse de 0,3 % sur le trimestre (soit –370 personnes) et de 2,3 % sur un an" indique France Travail ce jeudi 25 juillet 2024. "En France (y compris Drom), ce nombre baisse de 0,4 % ce trimestre (+0,2 % sur un an)" ajoute France Travail.

Un séisme de magnitude 2 a secoué le nord de l'île

Ce jeudi 25 juillet 2024, à 13h39, un un séisme a été légèrement ressenti par des habitants de l’île, principalement dans le secteur nord de l’île, indique l'Observatoire volcanologique du Piton de La Fournaise. "Les premières analyses de ce séisme ont permis de le localiser, à 11 km de profondeur dans le secteur de la Roche Écrite, à 4 km au nord-ouest de Grand-Ilet", poursuit l'OVPF. Sa magnitude a été mesurée à 2 sur l'échelle de Richter.

La Région refuse "l'exil professionnel" des professeurs de La Réunion mutés dans l'Hexagone

Forcer les professeurs du second degré à s'expatrier loin de ses proches, c'est un grand "non" pour la Région Réunion. La collectivité prend très à coeur cette lutte contre "l'exil professionnel" sans "aucune facilité de rapatriement". Le conseil régional a réaffirmé sa, position ce jeudi 26 juillet 2024. Une demande de maintien dans l'île sera envoyé au gouvernement.