La Région refuse "l'exil professionnel" des professeurs de La Réunion mutés dans l'Hexagone

Forcer les professeurs du second degré à s'expatrier loin de ses proches, c'est un grand "non" pour la Région Réunion. La collectivité prend très à coeur cette lutte contre "l'exil professionnel" sans "aucune facilité de rapatriement". Le conseil régional a réaffirmé sa, position ce jeudi 26 juillet 2024. Une demande de maintien dans l'île sera envoyé au gouvernement (Photo : sly/www.imazpress.com)

"Chaque année, cette motion revient comme un verset", souffle Huguette Bello présidente de la Région Réunion. En cause : les enseignants réunionnais, nouvellement diplômés, sont mutés en France hexagonale séparés de leur famille, et ce depuis des années.

Sous le regard attentif d’une trentaine d’enseignants, la présidente de région affirme : "les postes à La Réunion existent mais on ne veut pas les pourvoir". Elle s’insurge : "nous ne sommes plus à l’époque de la Creuse ou du Bumidom. Envoyer des enseignants au-delà pour combler le quota de l’Hexagone, c’est d’autant plus inacceptable qu’il y a un besoin à La Réunion".

"Combien sont soutiens de familles ? Combien ont des personnes malades dans leur familles et ne peuvent pas les quitter ?", questionne Huguette Bello. "Il faut arrêter de dire qu’ils ont passé un concours national et qu’ils savaient ce qui allait leur arriver. Parce que gagner un concours ça a toujours été un symbole de réussite, mais maintenant c’est le synonyme d’exil", s’impatiente la présidente. Regardez

- Des difficultés morales et financières -

Lorsque ces enseignants sont mutés en France hexagonale, ils se trouvent souvent confrontés à des défis d'adaptation majeurs, tant sur le plan personnel que professionnel. Cette situation peut engendrer des difficultés psychologiques et logistiques, impactant non seulement leur performance, mais aussi leur moral.

Et pour cause. "J’ai eu 24 heures pour prendre une décision entre trois départements de France, alors que ma seule connaissance du territoire se résume au moment où je suis partie passer les oraux de ce même concours", explique une des trente enseignant.e.s présent.e.s.

Ce délai très court est couplé avec une nouvelle problématique : le manque d’aides financières. "Tout a un coût : les déplacements pour aller à l’école et en formation, le logement, le matériel et bien d’autres. On a très peu d’aides parce qu’on est titulaire alors que les contractuels ont droit à plus d’avantages", explique Matthieu Zajac lauréat du Capes externe de physique-chimie.

Pour le moment, il est à la recherche d’un dispositif d’aide à l’installation, ayant eu son affectation à Versailles. Regardez

- Choisir entre famille et travail -

Au-delà des aspects professionnels, ces mutations ont des répercussions profondes sur les familles des enseignants. "Les séparations engendrées par les mutations brisent des foyers, éloignant parents et enfants sur de longues périodes" note la Région Réunion

"Les enseignants doivent alors faire face à la douleur de la distance, aux complications liées à la gestion de deux foyers, et au stress que cela génère pour tous les membres de la famille. Cette désunion familiale a des conséquences néfastes non seulement sur la stabilité émotionnelle des enseignants, mais aussi sur celle de leurs proches" ajoute la collectivité régionale.

C’est d’ailleurs le cas d’Anessa Hoarau, contractuelle et lauréate du concours CAPLP en économie et gestion. Elle campe sur ses positions : "mon mari est chef d’entreprise, nous avons deux enfants de 7 et 4 ans et je refuse d’abandonner mes enfants sur l’autel de l’emploi". Elle qui n’avait mis qu’un seul vœu pour La Réunion, se retrouve à faire un choix entre accepter de partir dans l’Hexagone ou de démissionner ». Regardez

La Région Réunion dit travailler activement avec les autorités compétentes pour trouver des solutions pérennes à cette problématique. Parmi les mesures envisagées, une meilleure gestion des affectations et une flexibilisation des critères de mutation sont à l’étude, afin de réduire les départs non souhaités des enseignants réunionnais vers la France hexagonale. Des mesures qui seront soumises au premier ministre démissionaire Gabriel Attal.

cn/www.imzapress.com/redac@ipreunion.com