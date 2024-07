Les quatre infos à retenir : Tour Auto, Zac Renaissance, rugby à 7 et Sniffy

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 27 juillet 2024 : - 55ème Tour Auto : un deuxième jour à l'assaut de l'ouest de l'île - Zac Renaissance 3 : les espaces naturels de la Savane resteront préservés assure la Sedre - Rugby à 7 : le Réunionnais Jordan Sepho se qualifie avec les Bleus pour la finale des JO - La poudre à inhaler Sniffy officiellement interdite en France "pour une durée d’un an"

55ème Tour Auto : un deuxième jour à l'assaut de l'ouest de l'île

Ce samedi 27 juillet marque le coup d'envoi de la deuxième étape du Tour Auto de La Réunion. Après la spéciale de la Montagne ce vendredi, c'est de la Montée Panon que sont partis les pilotes. Le duo Law-Long-Balbolia est en tête à l'issue de la 1ère étape. Les 128 duos de pilotes et co-pilotes parcourront un total de 636.81 km, dont 14 épreuves spéciales d’une longueur totale de 166 km.

Zac Renaissance 3 : les espaces naturels de la Savane resteront préservés assure la Sedre

Suite aux inquiétudes exprimées par des riverains et un groupe de citoyens au sujet de l’aménagement de la ZAC Renaissance 3 à Plateau Caillou, la SEDRE aménageur de ce nouveau lieu de vie, entend apporter toutes les précisions nécessaires afin de clarifier certaines informations qui sont diffusées concernant ce projet d’aménagement.

Rugby à 7 : le Réunionnais Jordan Sepho se qualifie avec les Bleus pour la finale des JO

Ce samedi 27 juillet 2024, les Bleus du rugby à VII étaient opposés à l'Afrique du Sud. Après avoir remporté la victoire à un essai, ils filent en finale. Score final: 19-5. C'est d'ailleurs le Réunionnais Jordan Sepho qui a marqué l'essai de la victoire. Désormais, direction la finale.

La poudre à inhaler Sniffy officiellement interdite en France "pour une durée d’un an"

L’interdiction de la poudre à inhaler Sniffy, présentée comme énergisante et dont le mode de consommation rappelle celui de la cocaïne, est officialisée par un arrêté du ministère de la Santé publié au Journal officiel samedi. Est ainsi "suspendue pour une durée d’un an" la mise sur le marché "des produits sous forme de poudre contenant des substances actives ayant un effet stimulant sur le corps et, en particulier, sur le système nerveux" et "destinés à être consommés par voie intranasale ou qui (…) entretiennent une confusion avec la consommation de stupéfiants".