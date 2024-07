Zac Renaissance 3 : les espaces naturels de la Savane resteront préservés assure la Sedre

Suite aux inquiétudes exprimées par des riverains et un groupe de citoyens au sujet de l’aménagement de la ZAC Renaissance 3 à Plateau Caillou, la SEDRE aménageur de ce nouveau lieu de vie, entend apporter toutes les précisions nécessaires afin de clarifier certaines informations qui sont diffusées concernant ce projet d’aménagement. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Face aux préoccupations exprimées autour de l’impact environnemental sur l’espace naturel composé par la savane, un patrimoine naturel réunionnais remarquable, la SEDRE réaffirme que ce projet d’aménagement ne concerne pas les zones naturelles protégées, et qu’il ne porte donc aucunement atteinte à l’espace naturel sensible qui compose la savane.

Ce joyau patrimonial est en effet protégé et le restera pour toujours. Zéro M2 de cette savane ne sera touché (plus de 600Ha au total dont les 194 Ha de savane protégée au-dessus du Cap Lahoussaye par le conservatoire du littoral).

- Un projet respectueux de l’environnement -

La SEDRE et ses partenaires partagent donc cette préoccupation environnementale et met en oeuvre toutes les dispositions qui s’imposent pour faire respecter cette priorité partagée.

L’aménageur mesure donc parfaitement la crainte que peut susciter un projet qui serait conduit en dehors du respect de l’environnement. A ce titre, la SEDRE entend rappeler les termes de cet aménagement et les conditions de son développement durable, en apportant en toute transparence les informations sur le projet cité.

Ce projet d’intérêt général est conduit dans le strict respect de toutes les procédures qui ont été menées de manière approfondies par toutes les autorités concernées : études d’impact et avis favorable de l’autorité environnementale, enquêtes publiques et avis favorable du commissaire enquêteur, approbation de la modification du PLU, inventaires faunistiques et floristiques, suivi écologique des espaces pour leur préservation, ... La trame verte qui sera confortée au sein de la ZAC, autour d’un parc urbain, de belvédères, et de kiosques, vise également à revaloriser et renaturer des espaces qui étaient menacés par les espèces invasives.

Les sentiers de randonnée qui relient Plateau Caillou et le Cap Lahoussaye sont entièrement preservés et accessibles.

S’agissant du périmètre de la ZAC Renaissance 3, il s’agit de 90Ha implantés sur un espace à urbaniser, comme l’ont été en leur temps les ZAC 1 et 2, et où résident plusieurs milliers d’habitants aujourd’hui.

- Un projet d’utilité publique qui répond aux besoins des habitants -

La ZAC 3 constitue ainsi le dernier jalon d’aménagement de ce secteur, qui va permettre de mieux structurer la zone de Plateau Caillou, de répondre aux besoins de logements du bassin de vie avec 2000 logements prévus selon un principe de mixité plus abouti par rapport aux 2 phases précédentes : la programmation prévoit 50% de logements aidés (très sociaux à intermédiaires) et 50% de logements libres. Pour rappel la ZAC 1 a principalement été construite en zone pavillonnaire et la ZAC 2 plus orientée vers le logement social en collectif.

1800 familles sont en attente de logements sur Plateau Caillou (4800 au niveau de Saint-Paul), les logements à venir répondent ainsi à un besoin des familles Saint Pauloises de se loger.

Au-delà des logements, la programmation vient répondre à un besoin d’équipements publics dans ce secteur, avec la construction d’une nouvelle gendarmerie, d’une école, des aires de jeux, des places publiques, ... Des activités économiques ainsi qu’une offre de loisirs sont également prévues pour apporter une nouvelle offre non existante dans une ville hautement attractive au niveau de sa population locale et des touristes.

- Un projet redimensionné dès 2014 pour une centralité plus apaisée -

Le projet a par ailleurs marqué un tournant dès 2014, dont le fait marquant est le redimensionnement du projet avec une part plus importante accordée à la nature au sein de l’espace urbain (10 Ha supplémentaires sont valorisés en espaces naturels sur les 90Ha, soit30Ha pour la trame verte et bleue). Cette orientation forte du projet vient ainsi confirmer une sensibilité écologique forte dans la mise en oeuvre de l’aménagement dans le but d’offrir un lieu de vie plus apaisé et plus qualitatif sur le plan environnemental.

Ce redimensionnement du projet fait suite notamment aux différentes séquences de concertation avec le public. La nouvelle centralité ainsi créée doit favoriser des déplacements plus courts, des services et commerces de proximité, et un accès direct avec la route des tamarins sans congestionner davantage le centre de Plateau Caillou. L’équilibre commercial a aussi été une préoccupation dès 2020, puisque la grande surface commerciale prévue initialement a été retirée de la dernière mouture du projet afin de favoriser davantage les surfaces de proximité et préserver le commerce de centres villes.

Les travaux qui démarrent en 2024 sont phasés jusqu’à 2035. L’impact économique du projet va permettre de créer environ 3000 emplois. Il est prévu que ces travaux intègrent des heures d’insertion. Ainsi, les travaux actuellement en cours vont générer à eux seuls plus de 11 000 heures d’insertion, Au final, à terminaison, cette opération permettra d’injecter plus de 500M€ dans l’économie locale (dont un bilan d’opération à 114M€ et 13,4M€ pour la 1ère tranche de travaux de viabilisation et d’aménagement financés par l’Etat - Frafu, la Région Réunion - Frafu, et des financements complémentaires d’action logement).

- Un projet mené dans le dialogue avec les citoyens et la transparence : une nécessité -

Au moment où les travaux démarrent, une nouvelle phase de dialogue citoyen sera menée dès la rentrée d’août 2024 avec les riverains, et les habitants de Plateau Caillou et plus globalement de Saint Paul, qui souhaitent être davantage associés à l’évolution de ce projet.

La SEDRE poursuivra les échanges avec le collectif de riverains constitué et lui adressera la semaine prochaine un courrier en réponse à leur interpellation et aux différentes questions qui concernent notamment leur situation individuelle et leurs craintes quant à leurs habitations face à l’arrivée de ce projet d’intérêt général.

Enfin, la SEDRE mettra ainsi en place un dispositif d’information plus important sur ce projet et mettra à disposition du public un espace dédié en ligne sur son site web afin d’assurer l’accessibilité de toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension du projet. Une démarche pour assurer toute la transparence et le dialogue nécessaires afin d’avancer collectivement vers la réalisation de ce projet raisonné et durable.