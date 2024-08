Les quatre infos à retenir : Jazz dann Port, JO, selfie et bateau en difficulté

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 1er août 2024 : - Jazz dann Port : rendez-vous pour les premières notes dès ce jeudi soir - JO-2024 : le selfie des médaillés sud et nord-coréens unis fait le tour du monde - JO-2024 : le Français Titouan Castryk décroche l'argent au kayak slalom - Saint-Gilles : un bateau en difficulté à l'entrée du port, quatre personnes secourues

Jazz dann Port : rendez-vous pour les premières notes dès ce jeudi soir

Ce jeudi 1er août, marque l'ouverture du festival "Jazz dann Port Misik Festival". Un festival qui "promet de l'ambiance" avec, en ouverture, Nathalie Natiembé, Votia ou encore Tambours Réyoné. Les premières notent résonneront à compter de 18 heures. Avis aux automobilistes. Plusieurs rues seront fermées pour l'occasion.

JO-2024 : le selfie des médaillés sud et nord-coréens unis fait le tour du monde

Un selfie de champions de tennis de table des Corées du Nord et du Sud, médaillés aux Jeux olympiques de Paris et rassemblés sur le même podium, est devenu viral ce mercredi 31 juillet 2024 dans le contexte de tension permanente entre Séoul et Pyongyang.

JO-2024 : le Français Titouan Castryk décroche l'argent au kayak slalom

Première médaille pour la France ce jeudi 1er août 2024 avec Titouan Castryk, qui réussit à se hisser sur la deuxième place du podium au kayak slalom et décroche la médaille d'argent. Le sportif de 19 ans apporte à la France sa 27ème médaille.

Saint-Gilles : un bateau en difficulté à l'entrée du port, quatre personnes secourues

Ce jeudi 1er août 2024, un navire de location a chaviré à l'entrée du port de Saint-Gilles. Quatre personnes étaient à bord, dont un enfant de six ans. Lors de l'accident, la famille s'est retrouvée éjectée du navire. Elle a été rapidement prise en charge par les sauveteurs sur place, aidé d'un pilote de jet-ski. Les enfants et les adultes ont été pris en charge par les secours, particulièrement choqués.