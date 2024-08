Saint-Gilles : un bateau en difficulté à l'entrée du port, quatre personnes secourues

Ce jeudi 1er août 2024, un navire de location a chaviré à l'entrée du port de Saint-Gilles. Quatre personnes étaient à bord, dont un enfant de six ans. Lors de l'accident, la famille s'est retrouvée éjectée du navire. Elle a été rapidement prise en charge par les sauveteurs sur place, aidé d'un pilote de jet-ski. Les enfants et les adultes ont été pris en charge par les secours, particulièrement choqués.

L'accident est arrivé vers 12h45 à l'entrée du port de Saint-Gilles. À bord du navire de location, une famille partie faire une sortie baleine.

Mais en revanant, le "bateau a chaviré et les personnes ont été éjectées", indique Olivier Marimoutou, maître nageur sauveteur au poste des Roches-Noires.

"Le navire s'est retourné plusieurs fois avec la montée de la mer et la houle, l'encre est ensuite sortie et a fini par s'accrocher au fond, remettant le navire dans le bon sens." "La mer est calme et c'est au moment où la marée est au plus haut que les accidents arrivent," ajoute-t-il.

La famille a été rapidement prise en charge par les sauveteurs sur place, aidé d'un pilote de jet-ski. "Ce sont quatre vies qui ont été sauvées grâce à la réactivité", souligne Olivier Marimoutou. Les enfants et les adultes ont été pris en charge par les secours, particulièrement choqués.

- Les MNS appellent à la prudence -

Le navire est toujours à l'entrée du port de Saint-Gilles mais ne bloque pas l'accès. Les activités nautiques se poursuivent.

Toutefois, le MNS le rappelle. En cette période où la houle grossie, "il est déconseillé aux personnes qui n'ont pas l'expérience et le vécu de ce genre de sortir du port". De plus, il tient à souligner "que même avant d'arriver au port, il faut mettre les gilets de sauvetage".

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com