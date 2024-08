Jazz dann Port : rendez-vous pour les premières notes dès ce jeudi soir

Ce jeudi 1er août, marque l'ouverture du festival "Jazz dann Port Misik Festival". Un festival qui "promet de l'ambiance" avec, en ouverture, Nathalie Natiembé, Votia ou encore Tambours Réyoné. Les premières notent résonneront à compter de 18 heures. Avis aux automobilistes. Plusieurs rues seront fermées pour l'occasion (Photo sly/www.imazpress.com)

Rendez-vous sur la scène Sunset, rue François de Mahy pour les premières notes à partir de 18 heures.

- Des artistes et des scènes dans toute la commune pour Jazz dann Port -

"Le festival jazz dann Port, c'est l'occasion de découvrir de nouveaux horizons musicaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'un an avant, dans les écoles et centres de loisirs de la commune nous avons lancé groove dann Port, pour habituer les enfants à cette ouverture musicale", explique Olivier Hoarau maire du Port.

"Jazz dann Port c'est un évènement populaire qui réunit tous les Réunionnais sans distinction et pour permettre cela il y a de très nombreux concerts pour tous les goûts et tous les portes-monnaie, on a de nombreux concerts gratuits", rappelle-t-il.

Au programme 20 concerts dont 12 gratuits, avec 144 artistes locaux et internationaux réunis sur 5 scènes et 1 village du festival.

Le programme :

- 18h00 : Natalie Natiembé

- 18h30 : Batuk lo Port

- 18h45 : Fulu Miziki Kolektiv

- 19h45 : Nola French Connection

- 20h45 : Votia "hommage à Gramoun Lélé"

Le vendredi 2 août :

- 18h00 : scène banyan - Gael Rakotondrabe Trio (gratuit)

- 19h30 : scène la friche - Dhafer Youssef (prévente 25 euros / sur place 30 euros)

- 21h00 : gransen - Shibuuya! (gratuit)

- 21h00 : kabardock - Alfredo Rodriguez

- 22h30 : gransen - Pix'L and guest (gratuit)

Le samedi 3 août :

- 18h00 : scène banyan - Antonio Lizana (gratuit)

- 19h30 : scène la friche - Richard Bona 5tet (prévente 25 euros / sur place 30 euros)

- 21h00 : gransen - Yémi Aladé (gratuit)

- 21h00 : kabardock - Kutu (prévente 25 euros / sur place 30 euros)

Le dimanche 4 août :

- 18h00 : scène la friche - Robin Mickael (tarif 50 euros + Avishay Cohen)

- 18h00 : scène la friche - Avishay Cohen (tarif 50 euros + Robin Mickelle)

- 18h00 : scène sunset - Teddy Baptiste 4Tet (gratuit)

- 19h30 : scène sunset - Ultimaloya (gratuit)

- Des navettes gratuites et des points de stationnement pour Jazz dann Port -

Le vendredi 2 août et le samedi 3 août 2024, la ville du Port met à disposition sept parkings aménagés en périphérie du centre-ville et à la Rivière des Galets dans le cadre du festival de musique Jazz dann Port.

La commune propose également des navettes gratuites au départ des sept points de stationnement.

Pour votre sécurité, les rues aux abords de la zone festivalière seront fermées à la circulation. La rue de la Douane, donnant accès au parking Foyer des Dockers sera concernée par cette fermeture dès le vendredi 2 août.

Kar’Ouest, partenaire de la ville du Port vous accompagne pour des déplacements en toute tranquillité.

Plus d'infos sur www.jazzdannport.re Infoline : 0693 307 817

Lire aussi - Le Port : des navettes gratuites et des points de stationnement pour Jazz dann Port

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com