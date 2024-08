Les quatre infos à retenir : Noah, disparition à l'Étang-Salé, Oriane Bertone et voile

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 8 août 2024 : - Disparition de Noah : la zone de recherche étendue plus au nord et au sud de l'île - L'Étang-Salé : une jeune femme portée disparue au niveau du Gouffre - JO-2024 : Oriane Bertone qualifiée pour la finale de combiné d'escalade - Voile : la Française Lauriane Nolot décroche l'argent en kitefoil

Disparition de Noah : la zone de recherche étendue plus au nord et au sud de l'île

Voilà six jours que Noah, jeune homme de 20 ans, a disparu du côté de la plage de Boucan Canot, emporté par une vague. Depuis, pas un jour ne passe sans que sa famille, ses proches, amis, bénévoles et professionnels ne se mobilisent pour le retrouver. Si au départ les recherches étaient cantonnées aux alentours du secteur de la disparition, depuis, la zone a été étendue, entre l'Étang-Salé et La Possession. Si la famille garde espoir de retrouver le corps, le père de Noah appelle tous les jeunes à la prudence.

L'Étang-Salé : une jeune femme portée disparue au niveau du Gouffre

Ce jeudi 8 août 2024, une jeune femme de 21 ans a été happée par une vague au niveau du Gouffre de l'Étang-Salé. La personne portée disparue se trouvait avec sa famille dans un bassin naturel lorsqu'une vague est arrivée, emportant avec elle une fillette de 10 ans et la vingtenaire. Si l'enfant a pu être récupéré sain et sauf, des recherches sont actuellement en cours pour tenter de retrouver la jeune femme.

JO-2024 : Oriane Bertone qualifiée pour la finale de combiné d'escalade

La Réunionnaise Oriane Bertone a terminé en cinquième position de la demi-finale de difficulté ce jeudi 8 août, lui permettant d'accéder à la finale de combiné. La grimpeuse était arrivée en seconde position pour la demi-finale de bloc et cumulait 84,5 points. A l'issue de l'épreuve de difficulté, où elle a marqué 45,1 points, la Réunionnaise cumule 129,6 points. Elle a rendez-vous ce samedi pour la finale, où elle devra enchaîner les épreuves de bloc et de difficulté.

Voile : la Française Lauriane Nolot décroche l'argent en kitefoil

La Française Lauriane Nolot visait la médaille d'or, mais c'est finalement la Britannique Eleanor Aldridge qui termine en haut du podium de kitefoil (voile). La Française se console avec l'argent, et apporte la 52ème médaille de la délégation française.