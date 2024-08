Les quatre infos à retenir : variole du singe, Jeux paralympiques, Cap Lahoussaye et cyberattaque

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 21 août 2024 : - Variole du singe : trois centres de vaccinations ouverts à La Réunion - Jeux paralympiques : plus de 1,75 million de billets vendus - Saint-Paul : le Cap Lahoussaye fermé à la circulation de 20h à 5h les nuits des mercredi 21 et lundi 26 août - Antenne Réunion et de nombreuses radios privées de La Réunion victimes d’une attaque informatique massive

Variole du singe : trois centres de vaccinations ouverts à La Réunion

Depuis juillet 2024, trois centres de vaccination contre la variole du singe (mpox) sont ouverts au public à La Réunion. "La vaccination est gratuite et nécessite de prendre rendez-vous en amont" précise l'Agence régionale de santé. Les centres sont basés à Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclenché le mercredi 14 août son plus haut niveau d'alerte sanitaire au niveau international face à la résurgence des cas de de la maladie en Afrique. Le monde en sait "déjà beaucoup" sur le mpox, et l'on ne peut donc pas le considérer comme "le nouveau Covid", a toutefois affirmé ce mardi 20 août le directeur Europe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Hans Kluge.

Jeux paralympiques : plus de 1,75 million de billets vendus

Plus de 1,75 million de billets pour assister à une épreuve des Jeux paralympiques ont été vendus, ont annoncé mercredi les organisateurs, à une semaine du début de l'évènement.

Saint-Paul : le Cap Lahoussaye fermé à la circulation de 20h à 5h les nuits des mercredi 21 et lundi 26 août

Sur la RN1A à Saint Paul, pour permettre des travaux raccordement du muret véhicule léger, le Cap Lahoussaye sera fermé à la circulation de 20h à 5h les nuits des mercredi 21 et lundi 26 août 2024. Des déviations seront mises en place par la RD10 Route du Théâtre, et la RN1 Route des Tamarins. Pour les usagers (piétons, cycles et cyclomoteurs) interdits de circuler sur la RN1, un aménagement sécurisé sera mis en place au droit du chantier pour permettre leur passage sur la RN1A.

Antenne Réunion et de nombreuses radios privées de La Réunion victimes d’une attaque informatique massive

Média Service Océan Indien (MSOI) a été victime d'une attaque informatique de grande ampleur sur l'ensemble de ses serveurs dans la nuit du mardi 20 août au mercredi 21 août 2024, a appris Imaz Press. Conséquence de ce piratage massif, les radios NRJ, EXO, Chérie Fm, RER et RTL n'ont pas pu émettre en tout début de matinée et des perturbations ont été notées sur Antenne Réunion. Une solution de secours a rapidement été mise en oeuvre et les radios ont pu reprendre leur diffusion. Selon nos informations une demande de rançon a été formulée par les pirates auprès des médias attaqués.