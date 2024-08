Antenne Réunion et de nombreuses radios privées de La Réunion victimes d’une attaque informatique massive

Média Service Océan Indien (MSOI) a été victime d'une attaque informatique de grande ampleur sur l'ensemble de ses serveurs dans la nuit du mardi 20 août au mercredi 21 août 2024, a appris Imaz Press. Conséquence de ce piratage massif, les radios NRJ, EXO, Chérie Fm, RER et RTL n'ont pas pu émettre en tout début de matinée et des perturbations ont été notées sur Antenne Réunion. Une solution de secours a rapidement été mise en oeuvre et les radios ont pu reprendre leur diffusion. Selon nos informations une demande de rançon a été formulée par les pirates auprès des médias attaqués (Photo d'illustration www.imazpress.com)

"Comme vous avez pu le constater, nous rencontrons de nombreux problèmes techniques depuis ce matin, puisque Antenne Réunion , ainsi que de nombreuses radios privées de La Réunion ont été victimes cette nuit d’une attaque informatique de grande ampleur qui a paralysé leurs systèmes de diffusion" indiquent les médias concernés dans un communiqué publié en début de matinée

"L’ensemble des équipes est mobilisée afin de rétablir dans les meilleurs délais l’ensemble des fonctionnalités. Nous nous excusons encore pour la gêne occasionnée" ajoute le communiqué.

Les attaques par rançongiciel (demande de rançon émises par les pirates informatiques après leurs attaques) se multiplient ces dernières années.

Ainsi, le 21 août dernier en plein Jeux Olympiques, le Grand Palais et une quarantaine de musées en France, dont le Louvre, avaoe,t été victimes d'une attaque par rançongiciel ce week-end. Les cybercriminels ont ciblé dans la nuit de samedi à dimanche le système permettant la "centralisation de données financières" d'enseignes situées au sein de ces lieux, avant de réclamer une rançon.

Un rançongiciel exploite des failles de sécurité d'une entreprise ou d'un individu pour chiffrer et bloquer ses systèmes informatiques, exigeant une rançon pour les débloquer.

