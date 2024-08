Les quatre infos à retenir : Ratenon, chikungunya, imam et SPL Estival

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 28 août 2024 : - Accident de Jean-Hugues Ratenon : le député aurait refusé les tests de dépistage d'après le Canard Enchaîné - Deux nouveaux cas autochtones de chikungunya "très probables" signalés par l'ARS - Le Port : un imam de la mosquée mis en examen pour agressions sexuelles et placé en détention provisoire - SPL Estival : le tribunal tranche et choisit la prolongation de la période d’observation

Accident de Jean-Hugues Ratenon : le député aurait refusé les tests de dépistage d'après le Canard Enchaîné

Nous vous le révélions ce lundi 26 août, une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Denis suite à l'accident de voiture du député Jean-Hugues Ratenon qui s'est produit le samedi 24 août. Selon un article publié ce mercredi 28 août 2024 par le Canard Enchaîné, l'élu de la République "à moitié endormi" aurait "refusé de se soumettre aux tests de dépistage", invoquant son "immunité parlementaire". Dans un communiqué, le député se dit "scandalisé par les pseudos informations parues". Si la procureure confirme une nouvelle fois qu'une enquête est en cours, "elle explique qu'aucune convocation en justice n’a été délivrée en l’état".

Deux nouveaux cas autochtones de chikungunya "très probables" signalés par l'ARS

Deux nouveaux cas autochtones de chikungunya "très probables" sont signalés par l'Agence régionale de santé ce mercredi 28 août 2024 : il s’agit de personnes de l’entourage du premier cas et résidant dans le même quartier de Saint-Gilles-les-Bains. "Ces deux nouveaux cas sont en attente de confirmation de la part du centre national de référence associé du CHU Nord" précise l'ARS. Les trois personnes contaminées n’ont pas été hospitalisées.

Le Port : un imam de la mosquée mis en examen pour agressions sexuelles et placé en détention provisoire

Un imam de la mosquée du Port a été interpellé ce lundi 26 août 2024 après le dépôt de plusieurs plaintes pour agressions sexuelles, confirme le parquet de Saint-Denis auprès d'Imaz Press. Il a été placé en garde à vue, et a été déféré au parquet ce mercredi. Suite à ce déferrement, le suspect a été mis en examen pour agressions sexuelles et placé en détention provisoire, comme requis par le parquet.

SPL Estival : le tribunal tranche et choisit la prolongation de la période d’observation

Ce mercredi 28 août 2024, la SPL Estival était de retour devant le tribunal de commerce pour connaître son sort. Entre phase de sauvegarde prolongée de six mois ou liquidation, l'entreprise jouait son avenir ainsi que celui de ses 122 employés. À l'issue de l'audience, vers 17 heures, le juge a choisi la prolongation de six mois avec un premier point sur la situation qui sera effectué dans trois mois. Depuis plusieurs mois, l'entreprise est en situation de crise avec un déficit de 5 millions d'euros. Et ce, malgré une aide de 800.000 euros versée.