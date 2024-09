Les quatre infos à retenir : drogues, Loto du patrimoine, Macron et Air Austral

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 3 septembre 2024 : - Saint-Benoît : les gendarmes interceptent de la drogue en partance pour Maurice - Saint-Benoît : l'ancienne gare retenue pour l'édition 2024 du Loto du Patrimoine - Macron et les leaders de la droite ont discuté d'une nomination de Xavier Bertrand - Air Austral : les locaux de la compagnie aérienne perquisitionnés par la brigade financière

Saint-Benoît : les gendarmes interceptent de la drogue en partance pour Maurice

Durant le mois d'août 2024, les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît ont intercepté une livraison de 61 kilos de cannabis. Selon une information de Zinfos974, confirmée à Imaz Press, la drogue devrait partir à destination de l'île Maurice et serait d'une valeur à la revente de presque 500.000 euros. Deux personnes ont été placées en garde à vue puis mises en examen.

Saint-Benoît : l'ancienne gare retenue pour l'édition 2024 du Loto du Patrimoine

La Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et FDJ, a dévoilé, ce lundi 2 septembre, les 100 sites départementaux de métropole et d’outre-mer lauréats en 2024. Parmi ces sites, l'ancienne garde de Saint-Benoît. Ces sites bénéficieront d'un soutien financier pour assurer leur restauration. En mars dernier, ce fut le musée de Villèle à Saint-Paul qui avait été sélectionné au titre des projets emblématiques des régions.

Macron et les leaders de la droite ont discuté d'une nomination de Xavier Bertrand

Emmanuel Macron a discuté mardi matin d'une nomination du LR Xavier Bertrand à Matignon avec les dirigeants de la droite Gérard Larcher, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau qui lui ont assuré qu'ils ne s'y opposeraient pas, ont indiqué à l'AFP des sources LR, confirmant une information du Parisien.

Air Austral : les locaux de la compagnie aérienne perquisitionnés par la brigade financière

Ce mardi 3 septembre 2024, une perquisition a eu lieu dans les locaux de la compagnie Air Austral. Une visite des enquêteurs de la brigade financière réalisées dans le cadre d'une enquête préliminaire concernant la filiale Mascareignes Développement (Madev), confirme le parquet de Saint-Denis. La compagnie aérienne qui explique "collaborer pleinement avec les autorités dans le cadre de cette enquête".