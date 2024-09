Les quatre infos à retenir : Francofolies, Jeux Paralympiques, prise d'otage et hommage

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 4 septembre 2024 : - Francofolies : le rappeur SCH ne viendra finalement pas à La Réunion - Jeux Paralympiques : il pleut des médailles sur les athlètes de para-cyclisme - Saint-Denis : prise d'otage sur le téléphérique Papang... pas de panique, ceci n'est qu'un exercice - Saint-Denis : les motards rendent hommage à Gabriel, 11 ans, mort lors d'une course de moto

Francofolies : le rappeur SCH ne viendra finalement pas à La Réunion

Ce mercredi 4 septembre 2024, l'organisation des Francofolies, festival de musique à Saint-Paul, a annoncé en direct sur Réunion La 1ère que le rappeur SCH ne viendra pas à La Réunion. L'artiste devait se produire ce vendredi 6 septembre à la Clairière de la Saline-les-Bains. Mais suite à la fusillade qui a visé le rappeur et ses proches à la Grande-Motte, ses équipes ont décidé d'annuler ses prochaines sorties.

Jeux Paralympiques : il pleut des médailles sur les athlètes de para-cyclisme

Ce mercredi, les para-cyclistes ont relancé le compteur grâce à Alexandre Léauté. Le Français décroche son deuxième titre à Paris, cette fois sur le contre-la-montre C2. Le sportif a obtenu trois médailles sur ces Jeux paralympiques. La délégation tricolore a aussi décroche pas un, mais deux doublés en or et en argent, avec Kévin Le Cunff et Gatien Le Rousseau et Mathieu Boresdon et Johan Quaile au contre-la-montre

Saint-Denis : prise d'otage sur le téléphérique Papang... pas de panique, ceci n'est qu'un exercice

Ce mercredi 4 septembre 2024, le téléphérique Papang de Saint-Denis est à l'arrêt. Un attentat a eu lieu sur le site de la station Bancoul au Moufia, avec prise d'otages. Ne vous alertez pas. Ceci n'est pas réel. Il s'agit d'un exercice mené par les forces de l'ordre et tous les acteurs impliqués dans la gestion de crises majeures, avec pour thème "attentat-prise-otages". L'objectif étant de tester les chaînes d'alerte et de commandement ainsi que les procédures d'intervention des services de police, de même que les protocoles de prise en charge des victimes et des blessés.

Saint-Denis : les motards rendent hommage à Gabriel, 11 ans, mort lors d'une course de moto

Ce mercredi 4 septembre 2024, un hommage à moto est rendu à Gabriel, 11 ans, mort lors d'une compétition à Plateau-Caillou ce dimanche. Un tour d'honneur est organisé sur le circuit de la Jamaïque à l'initiative de sa famille, ses proches, ses amis, la Ligue réunionnaise de motocyclisme et tous les passionnés de deux-roues. En raison de problèmes administratifs, le corps du jeune motard n'a pas pu être emmené sur le circuit de la Jamaïque, c'est donc avec le casque de ce dernier que ses amis et proches se sont élancés sur la piste. Un nouvel hommage est prévu ce jeudi 5 septembre vers 12h30.