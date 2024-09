Saint-Denis : les motards rendent hommage à Gabriel, 11 ans, mort lors d'une course de moto

Ce mercredi 4 septembre 2024, un hommage à moto est rendu à Gabriel, 11 ans, mort lors d'une compétition à Plateau-Caillou ce dimanche. Un tour d'honneur est organisé sur le circuit de la Jamaïque à l'initiative de sa famille, ses proches, ses amis, la Ligue réunionnaise de motocyclisme et tous les passionnés de deux-roues. En raison de problèmes administratifs, le corps du jeune motard n'a pas pu être emmené sur le circuit de la Jamaïque, c'est donc avec le casque de ce dernier que ses amis et proches se sont élancés sur la piste. Un nouvel hommage est prévu ce jeudi 5 septembre vers 12h30 (Photos : rb/www.imazpress.com)

"En raison de problèmes administratifs, le corps ne peut pas être emmené comme prévu sur la piste de la Jamaïque. Mais on va quand même lui rendre hommage", explique le père de Gabriel.

Plus d'une cinquantaine de motards, amis et proches, se sont élancés sur la piste. À la tête de ce cortège, son petit frère Manoë Carpaye, portait le casque de son défunt frère, sur la moto de ce dernier. Un moment très émouvant pour les personnes présentes et notamment pour l'autre frère de Gabriel, Fabien, qui s'est effondré dans les bras de son père. Regardez

Pour rappel, ce dimanche 1er septembre 2024, la septième manche du championnat de course de côte organisée par la ligue réunionnaise de motocyclisme a été endeuillée par la mort de Gabriel Carpaye, 11 ans.

Le jeune garçon a perdu le contrôle de son deux-roues lors d'une compétition dans les rampes de Plateau-Caillou. Hélitreuillé jusqu'au CHU Sud, il est malheureusement décédé des suites de ses blessures.

"Il est parti en course individuelle dans les rampes de Saint-Paul, mais dans un virage la moto a commencé à guidonner (lorsque le guidon prend une bosse ou une imperfection et part dans tous les sens - ndlr)", explique à Imaz Press, Claude Lepinay, l'organisateur de la course. L'accident a eu lieu vers 14h40.

"Ayant perdu le contrôle de sa moto, il a percuté la falaise", précise-t-il.

Rapidement, "le commissaire s'est déplacé pour aller voir. L'un des spectateurs a prévenu le secours tout en commençant un massage cardiaque". "Cinq minutes après, les secours sont arrivés", indique l'organisateur.

Gabriel Carpaye a ensuite été hélitreuillé vers l'hôpital de Saint-Pierre. "Malheureusement Gabriel a fait plusieurs arrêts cardiaques et au dernier les secours n'ont pas réussi à le récupérer", dit-il. Regardez

La veillée du petit Gabriel aura lieu en fin d'après-midi à Primat. Un nouvel et dernier hommage est prévu ce jeudi 5 septembre vers 12h30, le cortège quittera Primat pour repasser au circuit de la Jamaïque où il effectuera un tour de la piste, avant de se rendre à l'Église de la Délivrance de la Petite-Île de Saint-Denis.

