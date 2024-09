Les quatre infos à retenir : Safthon, éducation, Michel Barnier et chikungunya

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 5 septembre 2024 : - Le Safthon dit non à l'addiction dans l'intérêt des générations à venir - Toujours pas de ministre pour l'Éducation : une école "pas sereine" et "sans interlocuteur", déplore la FSU - Michel Barnier, ex-commissaire européen de droite, nommé Premier ministre par Emmanuel Macron - Chikungunya : l’ARS confirme un quatrième cas autochtone à La Réunion

Le Safthon dit non à l'addiction dans l'intérêt des générations à venir

Malgré des chiffres encourageants, le Safthon rappelle, ce jeudi 5 septembre 2024, que le problème de consommation d'alcool est toujours bien présent à La Réunion. Pour changer cette habitude chez les pères comme chez les femmes enceintes, le Safthon lutte contre la banalisation de l'alcool. Une lutte qui porte ses fruits puisque "seulement 7% des Réunionnaises déclarent continuer à consommer de l'alcool durant leur grossesse, contre une moyenne nationale de 27%", affirme l'organisation. Pour rappel, un seul verre d'alcool peut engendrer le syndrome d'alcoolisation fœtale, ayant des conséquences à long terme sur la santé de l'enfant.

Toujours pas de ministre pour l'Éducation : une école "pas sereine" et "sans interlocuteur", déplore la FSU

Le 19 août, a eu lieu la rentrée scolaire à La Réunion. Une rentrée en pleine crise politique, et toujours sans ministre de l'Éducation nationale. Face à ces incertitudes et à des réformes dont la mise en place reste compliquée, la FSU a tenu ce jeudi 5 septembre une conférence de presse. Et s'il n'y avait qu'une phrase à retenir c'est : "nous ne sommes pas entendus".

Michel Barnier, ex-commissaire européen de droite, nommé Premier ministre par Emmanuel Macron

L'ancien commissaire européen Michel Barnier a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Il lui demande de "constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays". La passation de pouvoir devrait avoir lieu à 20h (heure de La Réunion) ce jeudi.

Chikungunya : l’ARS confirme un quatrième cas autochtone à La Réunion

Ce jeudi 5 septembre 2024, l'agence régionale de santé (ARS) de La Réunion confirme un quatrième cas autochtone sur le territoire. Il s’agit d’une personne de l’entourage des trois derniers cas et résidant dans le même quartier de Saint-Gilles-les-Bains. Très mobilisées dans le quartier, les équipes de lutte anti-vectorielle de l'ARS, aux côtés des équipes communales, sont mobilisés dans le quartier pour empêcher la propagation du moustique à l'origine des symptômes.