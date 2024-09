Michel Barnier, ex-commissaire européen de droite, nommé Premier ministre par Emmanuel Macron

Après 60 jours de crise politique, Emmanuel Macron a enfin nommé quelqu'un à Matignon. Après un casse-tête que le président a encore échoué à résoudre mercredi, la piste Michel Barnier, 73 ans, qui fut aussi ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac et négociateur du Brexit au nom de l'Union européenne, a finalement séduit le Président.

Cette nomination "intervient après un cycle inédit de consultations au cours duquel, conformément à son devoir constitutionnel, le Président s'est assuré que le Premier ministre et le gouvernement à venir réuniraient les conditions pour être les plus stables possibles et se donner les chances de rassembler le plus largement" écrit l'Elysée.

Le nom de Michel Barnier, qui comme Xavier Bertrand avait concouru à la primaire de la droite en 2021, circulait déjà depuis l'été, parmi les noms égrenés par le président devant certains de ses interlocuteurs.

Le chef de l’État était pressé de toutes parts d'arrêter un choix près de trois mois après la dissolution qu'il a lui-même provoquée, le 9 juin, et deux mois après le second tour des législatives qui a débouché sur une Assemblée sans majorité ni coalition viable à ce jour.

"Plus le temps passe, plus c'est catastrophique. La colère monte. Les gens nous demandent quand on commence a bosser. Il y a urgence à agir sinon c'est la rue qui va prendre le relais", avait prévenu le patron du groupe centriste Liot Stéphane Lenormand.

Samedi, une manifestation est prévue à Paris contre le "coup de force de Macron" à l'appel de plusieurs organisations étudiantes, rejointes par La France insoumise, le PCF ou encore les Ecologistes.



AFP