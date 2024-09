Nomination de Michel Barnier : Emmanuel Macron piétine l’expression populaire démocratique

Le PLR dénonce avec la plus grande fermeté la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre par Emmanuel Macron. Ce choix, qui va à l'encontre du verdict des urnes lors des récentes élections législatives, est une trahison flagrante de la volonté des citoyens. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Le message des électeurs a été clair : l’extrême droite devait être battue et la politique d'Emmanuel Macron sanctionnée. Les citoyens, à la Réunion comme dans l'ensemble du pays, ont placé en tête le Nouveau Front Populaire, soutenant des mesures sociales attendues, telles que :

- L’abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation des salaires et des pensions,

- L’égalité salariale entre les femmes et les hommes,

- Et un financement digne de nos services publics.



Pourtant, au lieu de répondre à cette volonté populaire exprimée démocratiquement, Emmanuel Macron a choisi d'ignorer le résultat de ce scrutin qu'il a lui-même convoqué. En imposant Michel Barnier, un homme issu d’un parti de droite, arrivé en quatrième position, il foule aux pieds le vote des Français et celui des Réunionnais, qui ont massivement rejeté cette politique. Macron s’assure ainsi de pouvoir poursuivre son programme rejeté dans les urnes, sans tenir compte des besoins et aspirations profondes de nos compatriotes.

Michel Barnier n'est en aucun cas le Premier ministre que les Français attendent. Ancien ministre sous Balladur, Raffarin, Fillon, il incarne un passé politique révolu, bien loin des réalités des Réunionnais. En 2021, il tenait des propos plus à droite que certains courants d’extrême droite, notamment sur l'immigration.



Un tel positionnement est incompatible avec les valeurs d’ouverture et de solidarité exprimées par les Réunionnais lors des dernières élections législatives.

De plus, comment croire en la capacité de Michel Barnier à incarner un renouveau politique, alors qu’il a été au cœur de plusieurs gouvernements de droite qui ont contribué à la dégradation des conditions de vie des Français, et encore plus particulièrement des ultramarins ? Le parti qu'il représente a, par ailleurs, obtenu un score historiquement faible lors de la présidentielle de 2022, avec seulement 4,78 % des voix.

La nomination de Michel Barnier constitue une insulte aux citoyens de la Réunion et de la France entière. Emmanuel Macron continue d'ignorer les attentes d’une population qui aspire à des changements profonds, notamment à des réformes sociales, économiques et environnementales en phase avec notre époque et nos réalités locales.

Le PLR demande avec force que la volonté des électeurs soit respectée et que le aspirations des Réunionnais ne soient plus méprisées. Nous resterons mobilisés pour défendre une Réunion plus juste, plus solidaire, et fidèle aux valeurs républicaines, face à une politique qui s’obstine à maintenir un statu quo insoutenable pour nos concitoyens.



Huguette BELLO

Présidente du PLR