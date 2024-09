Nomination de Michel Barnier à Matignon : un déni démocratique

Les Françaises et Français ont exprimé un message clair lors des élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet derniers. Par leur vote en faveur du NFP ils ont demandé un changement de cap pour plus de justice sociale, fiscale et environnementale avec des mesures fortes très attendues. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Nous prenons acte de la décision du président de la République de nommer Michel Barnier, ancien ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, membre de parti Les Républicains au poste de Premier ministre.

Ce choix montre que le Président n'a pas compris la demande des Français. Cette nomination risque d'attiser un peu plus la défiance des Français vis à vis d'un gouvernement constitué par ceux qui ont été désavoués par les électeurs, au premier rang desquels Emmanuel Macron lui-mème.

La fédération socialiste de La Réunion reste mobilisée pour lutter contre les futures politiques proposées par ce gouvernement et qui mèneraient à une France plus injuste, moins solidaire et moins écologique.

Pour la fédération réunionnaise du Parti Socialiste

Éricka BAREIGTS