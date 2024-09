Nous tenons à adresser nos chaleureuses félicitations à Michel Barnier, qui vient d’être nommé Premier ministre. Nous saluons la nomination d’un grand serviteur de La France, qui a démontré à de nombreuses reprises ses qualités d’homme de dialogue, de consensus et son sens des responsabilités.

Nous n’avons aucun doute sur ses capacités à rassembler le plus largement possible les forces démocratiques de notre pays, pour sortir de cette crise politique dans laquelle la France se trouve depuis plusieurs mois.

Pour l’avoir accueilli et accompagné lors de sa dernière visite à La Réunion, nous savons que Michel BARNIER connait bien les enjeux de notre territoire et les défis à relever, que ce soit pour le monde agricole et économique ou dans les domaines du social, de l’éducation et du pouvoir d’achat notamment.

C’est donc avec une grande satisfaction que nous accueillons sa nomination, d’autant plus que, fidèle à l’héritage du Général de Gaulle et de Jacques Chirac, il a une grande affection pour notre île et pour la France d’Outre-mer.

Nous lui souhaitons plein succés dans cette fonction, au service de nos concitoyens, et dans l’intêret de notre pays qui a plus que jamais besoin d’apaisement, d’ordre et de responsabilité.

Richenel HUBERT

Délégué LR

1ere circonscription

Emmanuel VIRIN

Délégué LR

6ème circonscription