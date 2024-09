Toujours pas de ministre pour l'Éducation : une école "pas sereine" et "sans interlocuteur", déplore la FSU

Le 19 août, a eu lieu la rentrée scolaire à La Réunion. Une rentrée en pleine crise politique, et toujours sans ministre de l'Éducation nationale. Face à ces incertitudes et à des réformes dont la mise en place reste compliquée, la FSU a tenu ce jeudi 5 septembre une conférence de presse. Et s'il n'y avait qu'une phrase à retenir c'est : "nous ne sommes pas entendus" (Photo : sly/www.imazpress.com)

"Si on pense que la rentrée s'est passée sereinement, ce n'est pas le cas."

"Ce que nous défendons, c'est une école émancipatrice, obligatoire et gratuite jusqu'à 18 ans mais pour cela il faut parler à quelqu'un et on n'a plus d'interlocuteur", déplorent les syndicalistes.

"Nous ne pouvons faire aucune remontée à la plus haute fonction du ministère et cela impacte nos élèves et la manière dont ils sont traités."

"Cela montre une vision de l'Éducation qui ne nous écoute pas et qui continue plus à gérer un budget, plus qu'une classe d'âge qui obtiendrait des qualifications."

- Plus de salaires, de personnels et de considération -

Ce que demandent les syndicats, "c'est des Atsem, des personnels titulaires qualifiés, un plan de titularisation et des agents".

"Le nombre de postes n'est pas suffisant. Il y a un manque flagrant de remplaçants." "On fonctionne à flux tendu", ajoutent-ils.

Le FSU qui souhaite également une "hausse des salaires des enseignants".

Les syndicats qui appellent aussi au boycott des évaluations nationales qui "ne servent ni les enseignants, ni les élèves".

Des revendications que les syndicats comptent faire entendre le 10 septembre, lors d'un appel à la grève et à la mobilisation devant le Rectorat.

