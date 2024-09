Les quatre infos à retenir : séisme, Shana, accident et Sainte-Marie

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 6 septembre 2024 : - Un séisme de magnitude 2,4 a fait trembler le nord de La Réunion - Saint-Pierre : un an après la mort de Shana, les deux ados impliqués de retour sur les lieux du drame - Accident de bus scolaire au Tampon : la Casud condamne le comportement dangereux du conducteur - Déchets ultimes non dangereux : Sainte-Marie désignée pour accueillir le futur centre d'enfouissement

Un séisme de magnitude 2,4 a fait trembler le nord de La Réunion

Ce vendredi 6 septembre 2024, à 8 heures 10, un séisme de magnitude 2,4 a été ressenti par des habitants de l’île, principalement dans le secteur nord et nord-ouest de l’île. Ce séisme a été enregistré par les sismomètres de l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise. Les premières analyses de ce séisme ont permis de le localiser, à 19 km de profondeur dans le secteur de La Roche Ecrite. Sa magnitude a été mesurée à 2.4 sur l'échelle de Richter. Il existe à l'heure actuelle une forte incertitude sur sa localisation.

Saint-Pierre : un an après la mort de Shana, les deux ados impliqués de retour sur les lieux du drame

Ce vendredi matin 30 août 2024, a lieu du côté de l'ancienne usine sucrière de Pierrefonds, la reconstitution de la mort de Shana, 14 ans, survenue en septembre 2023. Sur place, deux adolescents impliqués dans le drame - âgé à l'époque des faits de 14 et 16 ans. Une reconstitution cruciale pour tenter de lever les dernières "zones d'ombres" de ce dossier et avoir des explications sur le déroulement des faits. Deux jeunes qui ont été mis en examen fin septembre 2023 pour assassinat et placé en détention provisoire à la prison de Domenjod, comme requis par le parquet.

Accident de bus scolaire au Tampon : la Casud condamne le comportement dangereux du conducteur

Ce jeudi 5 septembre 2024, en fin de journée, à Bérive au Tampon, un accident impliquant un bus de transports scolaires a eu lieu, fort heureusement sans faire de blessés. Selon les premiers éléments, le conducteur du bus mis en cause faisait usage de son téléphone au volant. Un comportement "dangereux et inadmissible "que dénonce la collectivité qui "prendra à chaque fois que nécessaire les mesures adéquates pour que les élèves du territoire en particulier, et d'une façon plus générale l'ensemble des usagers, soit transportés en toute sécurité dans ses transports publics".

Déchets ultimes non dangereux : Sainte-Marie désignée pour accueillir le futur centre d'enfouissement

Le comité syndical du syndicat intercommunal de traitement des déchets du nord et de l'est de La Réunion (Sydne) s’est réuni, ce vendredi 06 septembre 2024. Il s’agissait de valider le choix proposé par le comité de pilotage (Copil) pour le site d’implantation de l’installation de stockage de déchets ultimes non dangereux (ISDU ND). Le comité syndical a voté à l’unanimité le choix d’implanter la future installation de stockage de déchets ultimes non dangereux sur le site de Sainte-Marie à Beaufond. Le maire de Sainte-Marie a annoncé qu'il ne se laisserait pas faire.