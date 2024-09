Saint-Pierre : un an après la mort de Shana, les deux ados impliqués de retour sur les lieux du drame

Ce vendredi matin 30 août 2024, a lieu du côté de l'ancienne usine sucrière de Pierrefonds, la reconstitution de la mort de Shana, 14 ans, survenue en septembre 2023. Sur place, deux adolescents impliqués dans le drame - âgé à l'époque des faits de 14 et 16 ans. Une reconstitution cruciale pour tenter de lever les dernières "zones d'ombres" de ce dossier et avoir des explications sur le déroulement des faits. Deux jeunes qui ont été mis en examen fin septembre 2023 pour assassinat et placé en détention provisoire à la prison de Domenjod, comme requis par le parquet (Photo : www.imazpress.com)

Ces deux mineurs, âgés de 14 et 16 ans avaient été placés en garde à vue le mercredi 20 septembre 2023 au commissariat de Saint-Pierre. Et ce, après la découverte du corps de la jeune Shana dans l'ancienne usine désaffectée de Pierrefonds.

"Après le signalement de la disparition d’une mineure, les enquêteurs du STPJ de la Réunion ont pu identifier la personne avec laquelle celle-ci avait rendez-vous. Cette jeune fille, mineure de 14 ans, a admit avoir participé en compagnie d’un de ses amis, âgé de 16 ans révolus, au meurtre de la jeune fille disparue" détaillait le parquet de Saint-Pierre.

Selon les premières informations, c'est la jeune fille en garde à vue – qui est allée elle-même au commissariat, accompagnée d'un proche – qui aurait indiqué aux policiers la localisation du corps.

Shana avait quitté le domicile de son père à Saint-Denis pour se rendre à Saint-Louis chez une amie rencontrée sur les réseaux sociaux. Arrivée dans la matinée à Saint-Louis où le point de rendez-vous était donné… c'est là que ce qui semble être un guet-apens pour les enquêteurs, s'est refermé sur la jeune fille.

Une autopsie a également été réalisée pour déterminer les causes exactes de la mort de la jeune fille, "les premières conclusions du médecin légiste confirment les violences subies par la victime" avait indiqué la procureure. Selon les informations, Shana a été battue a mort et étranglée.

- Les deux adolescents mis en examen -

L'adolescent de 16 ans à l'époque des faits - suspecté d'être impliqué dans l'assassinat de Shana - avait été présenté au juge le jeudi 28 septembre 2023.

Il a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire à la prison de Domenjod, comme requis par le parquet.

Sa complice, une mineure de 14 ans, a de son côté déjà été écrouée à Domenjod et mise en examen pour assassinat.

À l’issue de son interrogatoire de première comparution, "elle a été mise en examen du chef d’assassinat conformément aux réquisitions du parquet" avait annoncé Carole Pantalacci, procureure par intérim du parquet de Saint-Pierre.

