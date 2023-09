Assassinat de Shana : la mineure placée en détention provisoire, son complice hospitalisé

Ce vendredi 22 septembre 2023, les deux tueurs présumés de la jeune Shana – 16 ans – ont été déférés devant le parquet de Saint-Pierre. À tout juste 14 et 16 ans, le garçon et la fille originaires du Sud de l'île ont admis au cours de leur garde à vue être les auteurs de la mort de Shana tuée dans l'ancienne usine sucrière de Pierrefonds à Saint-Pierre. La mineure de 14 ans a été mise en examen pour assassinat et placée en détention provisoire. Le mineur de 16 ans a dû être hospitalisé durant sa garde à vue en raison de l’évolution de son état de santé. Il sera présenté devant le juge d’instruction en vue de sa mise en examen pour assassinat à la sortie de l'hôpital (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"La mineure de 14 ans, qui a avoué avoir participé avec son ami au meurtre de la jeune Shana, a, à l’issue de sa garde à vue, été présentée ce jour au juge d’instruction" a annoncé Carole Pantalacci, procureure par intérim du parquet de Saint-Pierre ce vendredi soir.

A l’issue de son interrogatoire de première comparution, "elle a été mise en examen du chef d’assassinat puis conformément aux réquisitions du parquet", elle a été présentée devant le juge des libertés et de la détention "qui a ordonné son placement en détention provisoire".

"Le mineur co-auteur du meurtre a dû être hospitalisé durant sa garde à vue en raison de l’évolution de son état de santé. Dès sa sortie de l’établissement hospitalier, il sera présenté devant le juge d’instruction en vue de sa mise en examen pour assassinat" précise le parquet. "Son placement en détention provisoire sera alors requis par le parquet de Saint Pierre."

Pour rappel, ces deux mineurs avaient été placés en garde à vue mercredi au commissariat de Saint-Pierre, après la découverte du corps de Shana.

- Un plan macabre pensé à l'avance -

Shana, 16 ans ce dimanche 24 septembre, a quitté le domicile de son père à Saint-Denis le samedi 16 septembre.

La jeune adolescente, au profil calme et réservée comme nous l'avais décrite son père pensait se rendre chez une amie rencontrée par le biais des réseaux sociaux.

Arrivée dans la matinée à Saint-Louis où le point de rendez-vous était donné… c'est là que ce qui semble être un guet-apens pour les enquêteurs, se referme sur la jeune fille.

Dès Ssmedi, Shana décède étranglée et battue par les deux jeunes adolescents de 14 et 16 ans.

Le corps de la victime ne sera retrouvé que ce mercredi, après que la jeune fille placée en garde à vue après s'être rendue d'elle-même au commissariat de Saint-Pierre, ait indiqué le lieu du crime.

Par la suite, un jeune adolescent de 16 ans est interpellé et placé à son tour en garde à vue.

- "Plus que du courage" -

Pour rappel, alors que Shana était toujours portée disparu, son père et ses proches alertaient sur sa disparition.

Le dimanche soir que le père de Shana, Mickaël Alicalapa avait déclare sa disparition au commissariat Malartic de Saint-Denis. Mais comme il nous l'a confié après avoir appris que sa fille était décédée le samedi même, "c'était déjà trop tard".

"Il faut plus que du courage pour surmonter une telle épreuve" a soufflé le père interrogé par Imaz Press

