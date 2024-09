Accident de bus scolaire au Tampon : la Casud condamne le comportement dangereux du conducteur

Ce jeudi 5 septembre 2024, en fin de journée, à Bérive au Tampon, un accident impliquant un bus de transports scolaires a eu lieu, fort heureusement sans faire de blessés. Selon les premiers éléments, le conducteur du bus mis en cause faisait usage de son téléphone au volant. Un comportement "dangereux et inadmissible "que dénonce la collectivité qui "prendra à chaque fois que nécessaire les mesures adéquates pour que les élèves du territoire en particulier, et d'une façon plus générale l'ensemble des usagers, soit transportés en toute sécurité dans ses transports publics" (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Dans un communiqué, la Casud explique que la collectivité "a immédiatement pris les mesures nécessaires en, d'une part recevant les parents d'élèves transportés pour les assurer de son soutien, et d'autre part en demandant des sanctions contre l'entreprise en charge de la prestation et le chauffeur mis en cause".

"La Casud condamne fermement cette attitude dangereuse et prendra à chaque fois que nécessaire les mesures adéquates pour que les élèves du territoire en particulier, et d'une façon plus générale l'ensemble des usagers, soient transportés en toute sécurité dans ses transports publics."

De son côté, le chauffeur a fait l'objet, de la part de son employeur, d'une mesure conservatoire avec son retrait dès ce vendredi après-midi du service, en attente de son audition dans le cadre d’un entretien préalable.

