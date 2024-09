Les quatre infos à retenir : François Hollande, GTOI, sécurité routière et cyclisme

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 9 septembre 2024 : - Hollande votera la motion de censure contre Barnier - Non versement d'une prime en fin d'année : les salariés de la GTOI en grève - Entre week-ends et événements festifs, les retraits de permis à cause de l'alcool sont légion - Tour cycliste : Paul Picard remporte la deuxième étape

Hollande votera la motion de censure contre Barnier

L'ancien président socialiste François Hollande a annoncé lundi qu'il voterait la censure contre Michel Barnier (LR) à l'Assemblée nationale pour faire tomber son gouvernement "soutenu par l'extrême-droite".

Non versement d'une prime en fin d'année : les salariés de la GTOI en grève

Ce lundi 9 septembre 2024, les salariés de GTOI (Grands travaux de l'Océan indien) – toutes catégories confondues – ont décidé de se mettre en grève illimitée. Une mobilisation qui a lieu devant le siège social du Port, impactant les différents services de l'entreprise et les chantiers en cours. Ils dénoncent les agissements du nouveau patron qui, selon les syndicats, "veut remettre en cause une prime qui existe dans l'entreprise depuis 30 ans".

Entre week-ends et événements festifs, les retraits de permis à cause de l'alcool sont légion

Tous les week-ends, les forces de l'ordre font le point sur les opérations de sécurité routière menées sur le territoire. Tous les week-end, les conduites sous l'effet de l'alcool ou de stupéfiants sont légion, et nombreux sont les conducteurs à se voir retirer leur permis de conduire. Un phénomène qui s'amplifie dès qu'un événement festif est organisé quelque part dans l'île. 36 conduites sous l’empire d’un état alcoolique et 7 conduites sous stupéfiants ont par exemple été relevés par les gendarmes en une nuit seulement, dans le sillon des Francofolies à Saint-Gilles.

Tour cycliste : Paul Picard remporte la deuxième étape

Ce lundi 9 septembre 2024, c'est l'étape 2 du Tour cycliste qui s'est déroulée en totalité sur la commune de Bras-Panon. Au programme, plus de 133 km de parcours avec un départ depuis le champ de foire et arrivée dans le vélodrome de la commune. Et c'est Paul Picard (équipe Centrakor) qui remporte la deuxième étape. La veille, lors de la première étape, c'est Aurélien Costeplane (OFC Legend Wheels) qui s'est imposé. Retour en image sur cette épopée.