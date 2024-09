Les quatre infos à retenir : incendie, arrêts maladie, baleines et éducation

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 10 septembre 2024 : - Saint-Denis : une maison ravagée par le feu à Primat - Arrêts maladie : l'Assurance maladie appelle à réfléchir à un système "plus soutenable" - Trop de bateaux et peu de baleines : plusieurs centres de plongée arrêtent leurs sorties cétacés - Belloubet demande la "suspension immédiate" d'une enseignante après des violences sur une élève

Saint-Denis : une maison ravagée par le feu à Primat

Pour une raison encore indéterminée, une maison a été entièrement ravagée par les flammes ce lundi soir 9 septembre dans quartier de Primat (Saint-Denis). Il n'y a pas eu de blessé, la maison était inoccupée au moment de l'incendie. Une enquête est en cours pour déterminer les origines du sinistre.

Arrêts maladie : l'Assurance maladie appelle à réfléchir à un système "plus soutenable"

Au moment où se préparent les choix budgétaires pour 2025, l'Assurance maladie alerte sur la croissance "non soutenable" des dépenses liées aux arrêts de travail, et appelle politiques et partenaires sociaux à se saisir du sujet.

Trop de bateaux et peu de baleines : plusieurs centres de plongée arrêtent leurs sorties cétacés

La saison des baleines touche bientôt à sa fin. Mais pour autant, alors qu'elles sont plus frileuses à venir le long des côtes réunionnaises, des bateaux continuent de maintenir la pression sur les cétacés. Approches en nombre, navire trop nombreux, mises à l'eau à plusieurs… face à cette "pression" constante sur nos géantes des mers, plusieurs centres de plongée ont pris la décision de ne plus proposer de sorties baleines.

Belloubet demande la "suspension immédiate" d'une enseignante après des violences sur une élève

La ministre de l'Education nationale démissionnaire, Nicole Belloubet, a demandé "sans délai" mardi l'ouverture d'une procédure disciplinaire et la "suspension immédiate" d'une enseignante apparaissant dans une vidéo en ligne en train de violenter une élève de trois ans dans une école à Paris.