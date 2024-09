Trop de bateaux et peu de baleines : plusieurs centres de plongée arrêtent leurs sorties cétacés

La saison des baleines touche bientôt à sa fin. Mais pour autant, alors qu'elles sont plus frileuses à venir le long des côtes réunionnaises, des bateaux continuent de maintenir la pression sur les cétacés. Approches en nombre, navire trop nombreux, mises à l'eau à plusieurs… face à cette "pression" constante sur nos géantes des mers, plusieurs centres de plongée ont pris la décision de ne plus proposer de sorties baleines (Photo : rb/www.imazpress.com)

Premier club à avoir fait ce choix, Corail Plongée à Saint-Gilles. "L'initiative a été faite étant donné qu'on a moins d'individus sur le plan d'eau et beaucoup de prestataires", explique Christophe Pottier, gérant du club de plongée.

"Cela crée une pression trop importante par rapport aux mammifères et c'est pour cela que nous avons préféré annuler les sorties baleines." Et ce, même si certains clients – qui seront remboursés - ne comprennent pas cette décision.

Autre club à avoir suivi le mouvement, Plongée Peï, également à Saint-Gilles.

"Le nombre d'opérateurs a explosé et il y a moins de baleines", constate David Paris, le gérant. "Là le week-end c'est devenu le cirque", déplore-t-il.

"Avec la mauvaise météo du mois d'août, les plaisanciers ont décalé leurs sorties, ce qu'il fait qu'il y a énormément de monde sur l'eau, que cela soit professionnels, plaisanciers ou encore transporteurs de voyageurs."

Pour exemple, le week-end du 7 et 8 septembre, ce ne sont pas moins d'une quinzaine de navires qui entouraient une mère et son baleineau.

Si le club conserve les réservations prises début septembre, "après on n'en reprendra pas de nouvelles. On met les holàs pour ralentir l'activité autant que l'on peut".

Une pression qui impacte le comportement des baleines. "Habituellement les mères et les baleineaux sont calmes et là elles sont très agitées", évoque David Paris.

"On est des passionnés, on veut faire découvrir dans de bonnes conditions mais là il y a trop d'opérateurs, de monde en mer. On est tous coupables", déplore le gérant de Plongée pei. "Ce n'est agréable ni pour nous, ni pour les animaux."

Face à cette sur fréquentation, "une centaine de contrôles a été mené depuis le mois de juin 2024", indique la préfecture. "Pour l’heure le bilan est sensiblement identique à l’année dernière sur la même période : 102 patrouilles effectuées, 350 personnes contrôlées, six infractions relevées (les procédures sont en cours)".

"Les infractions relevées donnent lieu à des poursuites administratives et pénales : amendes, suspension des titres de conduite des navires, interdiction de pratiquer."

- Vers un durcissement de la règlementation à l'avenir ? -

À quand un changement de règlementation alors ?

Toutefois, lors d'une sortie bateau, le préfet avait déclaré : "la saison 2024 est un moment d'évaluation. À la fin de la saison, on constatera si on doit changer les règles, donc peut-être les durcir si on remarque qu'on met en danger les baleines. Je suis prêt à changer les règles, et donc de les durcir si nécessaire".

En juillet dernier, le sous-préfet de Saint-Paul Philippe Malizard n'avait d'ailleurs pas exclu cette possibilité. "Aujourd'hui (en juillet; ndlr) on considère qu'il est trop tôt pour prendre position. On attend la fin de la saison pour décider", avait précise Philippe Malizard. Ajoutant "qu'il n'y aura pas de prise de décision, sauf incident grave qui nécessiterait une réaction urgente pour faire évoluer la règlementation".

Le préfet de La Réunion "rappelle la chance exceptionnelle que nous avons à La Réunion de pouvoir profiter de ce spectacle. Si nous voulons continuer d'en être témoins, il est essentiel de rappeler les règles d'observation et de mise à l'eau qui sont les mêmes pour tous : professionnels comme plaisanciers, et doivent se faire dans le respect de la sécurité et de la quiétude de ces animaux".

"Il faut trouver un compromis sans que nous y perdions tous et sans mettre plus de pression sur les baleines alors qu'elles sont déjà soumises au réchauffement climatique car sinon on sera tous perdants", évoquait Jean-Marc Gancille de l'association Globice.

Ce qu'espèrent certains professionnels de la mer, déjà présents lors de la dernière réunion du 17 juillet 2024, c'est "débattre et se réunir".

Et peut-être instaurer un nouveau fonctionnement avec "un nombre de sorties maximum par jour et par structure ou encore des licences professionnelles", évoque un professionnel de la mer.

La prochaine réunion tirant le constat de cette saison pourra peut-être voir des évolutions de la règlementation apparaitre.

En attendant, il est très important de respecter l'arrêté préfectoral.

L’arrêté préfectoral du 7 juillet 2021 (n°2021-1306) comporte des règles précises de distance, de vitesse d’approche, de jauge de fréquentation et d’horaires d’observation.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com