Le réchauffement climatique, nouvelle menace pour les baleines à bosse

Elles sont belles, grandes, puissantes, déplacent les foules chaque année dès leur arrivée à La Réunion. Et pourtant, les baleines – si présentes au large de nos côtes ces dernières années – sont menacées par les vagues de chaleur marine et le réchauffement climatique. Rien que dans le Pacifique nord, leur nombre a chuté de 20 %. À La Réunion, où elles sont toujours aussi nombreuses, serait-ce les dernières années où nous pourrions apprécier leur présence ? L'association Globice a répondu à Imaz Press (Photo : rb/www.imazpress.com)

Après être parvenue à se remettre des longues décennies de chasse excessive, la baleine à bosse pourrait désormais être menacée par le changement climatique.

En effet, le réchauffement des eaux pourrait les obliger à s’éloigner des zones tropicales dans lesquelles elles se reproduisent traditionnellement.

"Il faut rappeler que le monde sauvage est imprévisible et que de très nombreux facteurs, pas toujours simples à identifier, peuvent affecter l'intensité des migrations", explique Jean-Marc Gancille, chargé de communication chez Globice.

- Des baleines moins présentes et en moins bonne santé -

Parmi les facteurs qui pourraient impacter les migrations, le nourrissage.

"Nous formulons depuis plusieurs années l'hypothèse que les conditions d'alimentation en Antarctique, plus ou moins bonnes selon les saisons, peuvent avoir des conséquences sur la capacité des baleines à bosse à migrer en nombre et loin de leurs zones de nourrissage", indique le scientifique.

C'est d'ailleurs ce que redoutent Globice et les scientifiques. "Nous redoutons le fait que les zones de nourrissage subissent les changements climatiques en réduisant progressivement la quantité de proie dont les grands cétacés ont besoin pour couvrir leurs besoins vitaux", explique Jean-Marc Gancille.

"Il peut en résulter un amaigrissement, une moins bonne santé générale... et dans le pire des scénarios, des famines", ajoute-t-il.

Certes, "nous n'en sommes pas tout à fait là encore mais c'est une probabilité sérieuse", précise Jean-Marc Gancille.

- Des conséquences encore inconnues... mais Globice veille -

Si à La Réunion, l'avenir pour les baleines face au réchauffement climatique est incertain, pour assurer le suivi des cétacés, Globice lance "cette année à La Réunion, en lien avec des experts ayant une expérience solide sur le sujet, un programme de suivi morphométrique des baleines par drone".

"La surveillance de la longueur et de l'état corporel des individus permet de déterminer la santé globale de la population et évaluer l'adaptation aux changements environnementaux", explique Jean-Marc Gancille.

"La photogrammétrie aérienne à partir de vidéos réalisées par drone est une méthode précieuse pour y parvenir. Nous comptons réitérer ces suivis chaque année pour voir comment les choses évoluent."

- Le réchauffement climatique change la donne -

Mais alors, se pourrait-il que ce soit les dernières années avec autant d'affluence de la part des géantes des mers ? "Oui ces interrogations sont sur la table", répond Jean-Marc Gancille.

"D'autant que la fonte des glaces en Antarctique s'accélère et a atteint des niveaux records l'année dernière, induisant des bouleversements majeurs dans les équilibres actuels."

"Il est peu probable que les baleines à bosse puissent toutes s'adapter à un changement aussi rapide", lance-t-il.

Une chose est sûre, "le réchauffement climatique est 100% d'origine humaine et nous en connaissons les causes. Réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre est la condition sine qua non de notre propre survie et de celles d'un très grand nombre d'espèces qui subissent nos turpitudes", lance Jean-Marc Gancille.



Toutefois, que les Réunionnais se rassurent. Pour cette année, selon un modèle basé sur les données scientifiques, Globice indique une bonne saison 2024 pour la venue des baleines à La Réunion. "Peut-être pas au niveau de celle de l'année dernière mais très correcte malgré tout."

2023 a été une année record en termes de présence des géantes des mers. 1.271 baleines à bosse ont fréquenté la zone de reproduction de La Réunion l'année passée. Ce chiffre record a été annoncé par l'association Globice au cours d'une réunion de bilan de la saison Baleines 2023.

