Malgré la multiplication des baleines, les autorités notent une baisse d'infractions

Cette saison des baleines est exceptionnelle en tout point. Nombre record de spécimens dans les eaux, spectacles quotidiens de baleines, malheureux décès d'un baleineau…L'année 2023 réserve bien des surprises pour les passionnés de cétacés. Et, autre chose étonnante, la multiplication des baleines dans nos eaux n'a pas fait augmenter le nombre d'infractions à la réglementation de l'approche des cétacés selon les autorités, comme on aurait pu le penser....Bien qu'on ne puisse pas en dire autant pour les tortues (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Les commentaires vont de bon train sur les réseaux sociaux concernant le comportement des usagers de la mer face aux baleines. Il faut dire que les bateaux se multiplient dans l'ouest, et que le comportement en mer de certains pose question. Certains ont d'ailleurs suggéré que la mort du baleineau était sûrement liée à l'intervention humaine. Cependant, d'après des témoignages recueillis par Globice et la Réserve marine, "des mâles ont tenté de se reproduire avec la mère du baleineau, qui aurait donc été séparé de sa mère, désorienté et se serait perdu dans les vagues avant de passer de l'autre côté du récif".



Aucune infraction n'aurait été constatée dans cette triste affaire du baleineau. Et la tendance est à la baisse pour toute cette saison des balades, d'après la brigade quiétude ainsi que la préfecture. "On note beaucoup moins d'infractions par rapport aux années précédentes" assure Sylvain Delaspre, de la Brigade quiétude, qui intervient en mer pour sensibiliser aux bonnes pratiques d'approche des baleines.



"La particularité cette année, c'est qu'il y a énormément d'individus qui sont répartis sur toute la côte, on observe donc moins ce phénomène de regroupement autour d'un même groupe" ajoute-t-il. "D'année en année ça s'améliore, les gens sont de plus en plus au courant de comment faut pratiquer, et prennent exemple sur les professionnels qui montrent comment faire."



"Des actions de surveillance et de contrôle sont menées très régulièrement par les services compétents (brigade nautique de la gendarmerie, agents de la réserve marine). Les constats faits sur le terrain ne mettent pas en évidence une recrudescence de comportements contraires aux règles, qui seraient constitutifs d'infraction" abonde la préfecture.



"A l'inverse, on note une bonne connaissance de ces règles et une responsabilisation notable de l'ensemble des acteurs. Il est à noter qu’une attention spécifique a été portée en début de saison sur les loueurs de bateaux, professionnels ou particuliers, pour renforcer la sensibilisation des locataires de leurs navires, parfois moins familiers des règles."



Les baleines, très nombreuses cette année, semblent aussi être particulièrement "demandeuses d'interactions". Au point de créer quelques difficultés de navigation dans l'ouest…

- Des infractions subsistent -



Alors, comment expliquer cette impression d'augmentation des incivilités ? "Beaucoup observent depuis la côte, et estiment les distances depuis leur point de vue. Mais c'est une mauvaise chose, on ne peut pas évaluer correctement les distances depuis la côte" souligne Sylvain Delaspre. "On me contacte tous les jours pour de supposées infractions, mais quand on vérifie, les bateaux sont généralement dans les clous" assure-t-il.Tout n'est pas parfait bien sûr. "Il y a des situations indésirables voire scandaleuses…" regrette Jean-Marc Gancille, de l'association Globice. "Mais il semble surtout que certains ne connaissent pas la réglementation et peuvent avoir un comportement dangereux. On voit par exemple des mises à l'eau imprudentes, notamment vers des groupes actifs de mâles, ce qui est très fortement déconseillés" cite-t-il par exemple.

"La plupart des infractions que nous avons relevés concernent le non-port de combinaison pendant les mises à l'eau, des bateaux qui s'approchent un peu trop de la réserve..." ajoute Sylvain Delaspre.



Si les Réunionnais semblent de plus en plus connaître les règles d'approche et de mise à l'eau, certains scientifiques plaident tout de même pour une réglementation plus stricte. "Si la tendance se confirme, on plaide pour un renforcement de la réglementation. En tant que scientifiques on vise à limiter les perturbations. Plus elles fuient plus elles se fatiguent, et l'énergie qu'elles dépensent leur est vitale" rappelle Jean-Marc Gancille. "Il faut savoir que La Réunion est l'un des derniers territoires où la réglementation est aussi permissive, c'est une exception" dit-il. Il faut aussi rappeler que même si la réglementation est respectée, l'impact de la pollution sonore sur le bien-être des baleines n'est pas anodin.



Un renforcement qui n'est cependant pas envisagé pour l'heure. "[Les] bonnes pratiques, très majoritairement observées, n'amènent pas à envisager une évolution de la réglementation à court terme" conclut la préfecture.

A noter aussi que si on ne relève pas d'augmentation des infractions concernant les baleines, côté tortues, ce n'est pas la même histoire...Cette année est particulièrement meurtrière pour les tortues qui peuplent nos eaux. Une jeune tortue verte est d'ailleurs morte ce mardi, après avoir été percutée par un navire. "Cette tortue va venir gonfler les statistiques qui font des chocs avec le bateau la première cause de mortalité des tortues marines à La Réunion. Avec comme principale responsable la vitesse!", regrette Stéphane Ciccione, directeur de Kélonia.

La réglementation complète est à retrouver ici.



as/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com